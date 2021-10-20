Глава самарского минздрава рассказал о критической ситуации с COVID-19

Как скажется на общем здоровье людей перепрофилирование специализированных отделений на лечение новой коронавирусной инфекции и отмена плановых операций. Ускорила ли работу "Скорой" передача ее машин в частные руки и реален ли рост медицинского туризма в губернии после окончания пандемии? Об этом и многом другом рассказал "РГ" министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Армен Бенян: Передача машин «Скорой» на аутсорсинг в частные руки не отразилась на самих процессах оказания экстренной помощи населению. Для бюджета цена вызова тоже не выросла. Фото: Георгий Субботин/РГ

Армен Сисакович, последние пару недель Самарская область выбилась в печальные ковид-лидеры по стране, при этом летальность у нас почти на 50 процентов выше среднероссийской...

Армен Бенян: Ситуация в целом по стране и в Самарской области в частности находится на подъеме: для нас это третья волна, для каких-то субъектов - четвертая. На волны делят общую пандемию по подъемам и спадам. Например, 2021 год мы начинали с 305-307 заболевших в сутки, и планомерно этот показатель снижался, на майские праздники регистрировали всего 40-50 заболевших. А с начала июня болезнь вновь пошла в рост, который сегодня дает нам 900 и более случаев в сутки. Вот именно такие колебания и выглядят как волны, которые принято делить на первую, вторую и так далее, а не только по появлению нового штамма вируса COVID-19.

С начала пандемии в Самарской области свыше 117 тысяч заболевших. При этом хочу уточнить, что в статистику, размещаемую на федеральном портале Стопкоронавирус.рф, попадают те пациенты, мазок которых оказался положительным. А есть еще те, кому диагноз "новая коронавирусная инфекция" выставляется по клиническим проявлениям. ПЦР у них отрицательный (чувствительность теста 40-70 процентов) - им диагноз выставляется клинически. Таких бывает до 1200 человек в сутки. Помимо этого ежедневно фиксируется около 4500 различных ОРВИ, пневмоний, бронхитов.

Если сравнивать с ситуацией прошлой осени, когда и меньшее число ковид-больных некуда было госпитализировать, сегодня ситуация улучшилась. Страшных историй про отказы в помощи даже в соцсетях нет...

Армен Бенян: Конечно, коечная мощность ковид-госпиталей области за этот период приросла на 1500 и составляет сегодня 7500. Но свободных из них не более трехсот. Именно поэтому в самое ближайшее время перепрофилируем еще два отделения, что добавит 450 коек. Даже роддом для пациентов с COVID-19 приходится открывать. Таковы реалии - болеют и беременные, и малые дети, и подростки. Еще более 40 тысяч пациентов, половина из которых с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, лечатся на дому. Именно поэтому и я, и губернатор, и все медики на местах повторяют, что ситуация близка к критической, что, если население активно не включится в прививочный процесс, ничего хорошего ждать не приходится.

В создании дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом есть ведь обратная сторона. Большую часть этих мест раньше занимали люди с другими недугами, а теперь плановые операции приостановлены. Каковы долговременные последствия такой ситуации?

Армен Бенян: Вы совершенно правы, именно поэтому сейчас общая задача и медиков, и власти, и граждан - приостановить распространение COVID-19 c помощью вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер (маски, соцдистанция и так далее).

Сегодня общий коечный фонд Самарской области составляет около 21 тысячи, и более трети уже перепрофилировано. Мы не тронули только экстренную помощь, онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. Для всех прочих пациентов осталось 12 тысяч коек, продолжают работать Клиники медуниверситета, Дорожная больница, больницы имени Пирогова и Семашко. Но ситуация, когда мы вынуждены ограничить плановую и сохранить только экстренную помощь, приводит к тому, что формируется отложенный спрос, который в здравоохранении очень опасен.

Избыточная смертность населения тоже определяется этим отложенным спросом на медпомощь?

Армен Бенян: Избыточная смертность прошлого года, а это около 10 тысяч человек (разница между прогнозными показателями и умершими от COVID-19. - Прим. ред.), на три четверти была тоже связана с новой коронавирусной инфекцией. Просто кто-то погиб в остром периоде, а кто-то - в отсроченном. По этому году, к сожалению, ситуация такая же. Еще 23 процента приходится на иные состояния, но и здесь, если разматывать клубок, мы увидим ситуации, связанные с пандемией. Люди опасаются ходить в поликлиники, так как боятся заразиться. Они неохотно идут на диспансеризацию и вакцинацию. Вообще у нас еще очень низкое доверие к профилактике заболеваний.

В условиях пандемии мы живем уже более полутора лет: наработан опыт лечения, профилактических мер, есть бесплатные для населения вакцины на выбор, но число заболевших и погибших от ковида только растет.

Армен Бенян: Для роста заболеваемости сегодня есть несколько причин. Первая причина - мутация самого вируса, у нового штамма в несколько раз сократился инкубационный период, то есть он стал в три раза быстрее заражать. Болеют даже дети, среди младенцев до года заболеваемость выросла в 1,5 раза.

Если во время первой и второй волны у нас до 40 процентов было бессимптомных форм, то сегодня таких не более 10 процентов. А число тяжелых случаев растет постоянно.

Среди причин и наложение COVID-19 на рост сезонных простуд, вот почему сегодня очень важно сделать прививку от гриппа. Вакцины в области достаточно.

С жалобами на осложнения от прививок люди часто обращаются, вакцины-то новые?

Армен Бенян: Никаких значимых осложнений на прививки от новой коронавирусной инфекции зафиксировано не было. Озноб, ломота, боли в мышцах или в почках, тут у каждого может быть свое больное место, - это обычная поствакцинальная реакция организма. И, как правило, через пару-тройку дней эти симптомы проходят.

Часто спрашивают, какая вакцина лучше. Ответ прост - все четыре. Они все созданы по отработанному принципу производства вакцин и все в себе несут искусственно созданные белки коронавируса. Отличаются они только способом доставки, матрицей, на которую посажен белок. Что касается масштабирования и практического применения вакцин, то производство "Спутника V" в разы больше, а значит, и объем поставок больше. В Самарской области "Спутником V" привиты уже почти миллион человек, а на другие вакцины приходится по нескольку десятков тысяч. Но еще раз повторю, что все вакцины имеют статистически равные показатели эффективности и безопасности. "Спутник-Лайт" мы обычно рекомендуем для повторной вакцинации.

Нехватка врачей всегда была большой проблемой, а в пандемию она еще обострилась. Как выходите из ситуации, ведь люди в белых халатах не железные и не могут работать сутками, какие бы деньги им не платили? В интернете часто вижу объявления, что областные больницы ряда регионов уже ищут персонал через сети и предлагают разные бонусы. В Самарской области такого нет?

Армен Бенян: Мы клич в сети не бросаем, если взять средние показатели по стране в целом, то мы еще находимся в десятке лучших. Несмотря на то, что врачей и среднего медперсонала нам, конечно, не хватает. Нагрузки в пандемию выросли, а численность медиков за прошлый год даже сократилась на 1500 специалистов: кто-то ушел на пенсию, кто-то уволился, боясь заразиться, кто-то не вынес нагрузок. Особенно остро сегодня не хватает терапевтов. Но повторю, что в нашем регионе ситуация еще удовлетворительная, чему во многом способствует реализация программ "Земский врач", "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым специалисты, отправляющиеся на работу в сельские районы, получают 1,5 миллиона рублей подъемных и зачастую служебное жилье по программам муниципалитетов.

А в какую сумму обходится ОМС лечение одного ковид-больного в стационаре?

Армен Бенян: Лечение пациента средней тяжести стоит от 80 до 200 тысяч рублей. Но деньги и усилия самых лучших врачей не всегда могут спасти, если человек о себе не позаботился, не сделал прививку.

Вопрос на перспективу

"Самара - город-курорт". Звучит красиво, и бренд этот раскручивают, все чаще говорят и о медицинском туризме. Насколько это актуально для Самары в современных условиях (если не брать клиники ЭКО) и что мы вообще можем предложить приезжим?

Армен Бенян: В Самарской области сочетаются два фактора - высокий уровень оказания специализированной медпомощи и невысокие, в сравнении с Европой и развитыми странами Азии, цены. А на ЭКО, например, к нам едут и из тех стран, где такие процедуры запрещены по религиозным соображениям. Мы можем предложить хорошие услуги по эндопротезированию, различным эндоскопическим операциям, хирургии ожирения и многое другое. Пока нас сдерживает только пандемия.