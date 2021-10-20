Google представила новые флагманские смартфоны и Android 12

Google представила новые флагманские смартфоны Pixel 6 (от 599 долларов) и Pixel 6 Pro (от 899 долларов). Кроме того, компания выпустила операционную систему Android 12. Сейчас она доступна только на моделях Pixel 3 и старше, до конца года на свои смартфоны систему адаптируют и другие производители.

Новинки работают на собственном процессоре Google - Tensor. Он содержит специальный модуль для операций с искусственным интеллектом и модуль для обеспечения безопасности.

Смартфоны получили необычный дизайн - задняя крышка разделена горизонтальной черной полоской, где установлен блок камер. Крышки же могут быть желтого, белого, серого, черного и оранжевого цвета в случае со старшей моделью и зеленого, черного, персикового, серого в младшей.

Pixel 6 получил дисплей 6,4 дюйма, Pixel 6 Pro - 6,7 дюйма. И в том, и в другом случае установлены OLED-экраны. При этом разрешение дисплея в Pixel 6 - всего 1080p, что по флагманским меркам достаточно немного. В свою очередь, у Pixel 6 Pro разрешение - 1440p, частота обновления экрана варьируется от 10 до 120 Гц в зависимости от выполняемых задач.

Фронтальные камеры новинок тоже отличаются - если у младшей модели она 8 мегапикселей, то у старшей - 11,1 мегапикселя. В Pixel 6 основная камера двойная - широкоугольный модуль на 50 мегапикселей и ультраширокоугольная на 12, Pixel 6 Pro отличается наличием телефотообъектива на 48 мегапикселей с четырехкратным оптическим зумом. Аппараты могут снимать видео в разрешении вплоть до 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Pixel 6 Pro получил 12 Гб оперативной и до 512 Гб встроенной памяти, обычная "шестерка" - до 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. Емкость аккумулятора новинок - 4614 и 5004 мАч. Поддерживается быстрая зарядка.

"Я думаю, что новые Pixel будут продаваться не очень хорошо, предпосылок к обратному нет, - считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Но, несмотря на это, начало продаж будет сопровождаться ажиотажем, который вызван нехваткой чипов на рынке электроники".

Операционная система Android 12 получила обновленный дизайн Material You, который автоматически подстраивается к тем обоям, которые установил пользователь. Также появились новые виджеты, возможность создавать "длинный" скриншот смартфона и множество функций, связанных с безопасностью пользователей. Например, теперь приложения должны спрашивать разрешение на показ персонализированной рекламы. Аналогичную функцию в этом году запустила и компания Apple.