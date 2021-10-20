Хинштейн: Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов

"Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности", написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что ранее в поддержку законопроекта также высказался Верховный суд.

"Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу", - добавил глава думского комитета.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму 10 сентября первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты ГД Павел Крашенинников и Александр Хинштейн. Предлагается внести изменения в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса РФ.

Сейчас максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы наступает, если преступление совершило лицо, ранее судимое за аналогичное деяние, и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Если поправки в УК вступят в силу, то пожизненный срок будет грозить за аналогичные повторные преступления и в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Также предложено расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.