Ядерная энергетика может вернуться в Европу

На фоне газового кризиса более трети стран Евросоюза (10 из 27) выступили за включение атомной энергетики в список отраслей, способствующих уменьшению вреда окружающей среде. То есть за возобновление строительства атомных электростанций (АЭС).

Если такое решение будет принято, то Европе придется признать "чистой" электроэнергию, вырабатываемую АЭС в России и Беларуси, что снимет все возможные препятствия для ее поставок в Европу. Это также создаст окно возможностей для экспорта российских ядерных технологий и опыта строительства АЭС. С другой стороны - перезапуск атомной энергетики может снизить зависимость европейских стран от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и от ископаемого топлива, в первую очередь газа.

В свете нынешнего энергетического кризиса в Европе, а также минувшего массового блэкаута в Техасе мы, возможно, будем наблюдать атомный ренессанс, считает менеджер практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Олег Дудихин. По его мнению, многие страны с превалирующей долей углеводородной энергетики по-прежнему ищут ей низкоуглеродную альтернативу, а доверие к ВИЭ и газу с точки зрения надежности электроснабжения и предсказуемости цены упало. Технологически АЭС российского производства не уступают, а по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Но перспективы для них в Европе напрямую зависят от отношений РФ со странами ЕС и США. Конкуренцию России могут составить американские, французские или корейские компании.

Главный противник атомной энергетики в Европе - Германия. Еще 10 лет назад АЭС вырабатывали более 25% всего электричества в стране, сейчас - только 12%. Станции стали закрывать под давлением "зеленых" после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, что было несколько странно, поскольку Германия не страдает от землетрясений и цунами, которые стали причинами аварии в Японии. Планируется, что к концу 2022 года работающих АЭС в ФРГ не останется. Показательно, что уже после начала газового кризиса группа известных европейских ученых и экологов написала открытое письмо в правительство Германии с аргументами в пользу отмены решения о закрытии АЭС. В документе приведены доводы в защиту АЭС как экономического характера - генерация не зависит от погоды и от цен на газ, так и экологического - закрытие АЭС может привести к росту выбросов CО2, если ВИЭ опять не справятся с выработкой электричества и их придется заменять топливными станциями.

Главный сторонник атомной энергетики - Франция, наоборот, планомерно наращивала мощности АЭС. Сейчас на них вырабатывается около 70% всего электричества, потребляемого в стране. Причем отказываться от атомной энергетики Париж не собирается. Спор двух стран об АЭС идет уже многие годы.

Франция и Германия - лидеры ЕС, поэтому в условиях, когда стороны не готовы были идти на компромисс, вопрос об АЭС висел в воздухе. Но энергетический кризис, по-видимому, сдвинул его с мертвой точки. Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс 15 октября призвал Болгарию прекратить увеличивать добычу и закупки угля, пообещав, что взамен ЕС окажет помощь в возобновлении строительства АЭС в Белене.

Главный противник АЭС в Европе - Германия. За 10 лет доля атома в энергетике страны упала вдвое

Впрочем, решающим для новой жизни атомной энергетики будет голос Германии, а она пока против. С точки зрения партнера департамента консалтинга "Делойт" в СНГ Йорг Дорлера, возврат к ядерной энергетике в Германии пока крайне маловероятен, учитывая общественный консенсус относительно поэтапного отказа от АЭС к 2022 году.

С этим согласна аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина, но она считает, что в условиях текущего энергетического кризиса есть вероятность, что под давлением общественности и других европейских стран Германия перенесет планы по полному отказу от АЭС на более поздние сроки. А в более отдаленном будущем задачи ускоренного сокращения выбросов могут способствовать изменению позиции Берлина.

Решение по атомной энергетике лежит сугубо в политической плоскости, считает замдиректора Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков. Он отметил, что технические эксперты уже сделали вывод о том, что генерация на АЭС является низкоуглеродной - выбросы парниковых газов на кВт*ч даже ниже, чем от ГЭС. Но согласование и строительство новых атомных станций - это очень долгий процесс, поэтому потеснить долю ВИЭ, а тем более газа в энергобалансе Европы они могут только в долгосрочной перспективе.