ID-документы мигрантов будут содержать биометрию

Единый документ для иностранцев будет содержать чип с персональными данными приезжего работника, в том числе его биометрические показатели. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

По его словам, сопровождаемый сейчас ведомством законопроект в сфере миграции подразумевает введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России. "Такой документ будет содержать электронный носитель (чип) с персональными, в том числе биометрическими данными гостя, а также информацию о его действующем статусе, выданной ему визе, сроке ее действия и другие сведения", - рассказал Адзинов.

В МВД считают, что наличие такой ID-карты упростит получение государственных услуг и иных сервисов в России и процедуру подтверждения законности нахождения иностранца в России. Ранее сообщалось, что скоро будет создано специальное приложение, которое поможет мигрантам оформить все необходимые документы. Планируется, что процесс переезда и устройства на работу для иностранцев станет удобен и прост. Запуск приложения намечен на 2022 год.

"Оформление документов, медстраховки, жилья, заключение трудового договора и другое", - рассказывал о возможностях приложения зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, для удобства приезжающих иностранцев и было решено соединить в одном мобильном приложении все, что им необходимо для переезда и устройства на работу. Так, благодаря сервису планируется разрешить даже оформлять регистрацию. "Там не все будет госуслугами. Скорее, это будет цифровое государственно-частное партнерство - частные услуги тоже будут представлены. Например, покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья", - отмечал вице-премьер.