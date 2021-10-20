Инструменты поддержки для предпринимателей РФ и Беларуси соберут на единой платформе

Финансовых инструментов поддержки бизнеса в России и Беларуси немало, и предприниматели ими активно пользуются. Об этом свидетельствует постоянный рост товарооборота в рамках Союзного государства.

Есть и проблемы. Они были озвучены в ходе первого заседания российской части Совместного Белорусско-Российского делового совета, которое прошло в Торгово-промышленной палате РФ и посвящалось торговому финансированию.

Форматов финансирования торговых операций между партнерами в России и Беларуси сегодня существует вполне достаточно для развития взаимовыгодного бизнес-сотрудничества, признали участники заседания. Это и экспортные кредиты, в рамках которых финансируются поставки продукции, и лизинг, и многое другое.

Была озвучена и главная проблема, которая, впрочем, касается не только вопросов экспортного кредитования. Сегодня бизнесу нужны длинные деньги под низкий процент, без этого активного развития не будет.

Директор департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ Александр Копков, в частности, отметил, что помимо совершенствования финансовой инфраструктуры необходимо увеличение числа проектов с высокой интеграционной составляющей. Очень важной является и работа над поддержкой совместных российско-белорусских бизнес-проектов, их продвижение в третьи страны.

Как рассказал "СОЮЗу" сопредседатель российской части Совместного Белорусско-Российского делового совета Александр Ястриб, сегодня многие инструменты поддержки бизнеса в рамках Союзного государства зачастую развиваются самостоятельно: "Большинству участников рынка даже не всегда понятно, какой инструмент использовать. Поэтому есть идея организовать на базе делового совета некое "окно", единую платформу, в рамках которой можно было бы обобщить лучшие практики, все услуги, которые оказываются различными институтами поддержки для российского и белорусского бизнеса".

Порой многим участникам рынка даже непонятно, какой инструментарий использовать

Если же касаться конкретных проблем, добавил Александр Ястриб, то достаточно важными являются вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности и залогами.

По регламенту заседания делового совета проводятся раз в квартал, следующее запланировано на конец января - начало февраля 2022 года.