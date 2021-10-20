На прошлой неделе началась первая осенняя сессия Государственной Думы восьмого созыва. Главным приоритетом фракции "Единая Россия" в этом созыве является реализация Народной программы, с которой наша партия шла на парламентские выборы. Уверен, что многие инициативы, содержащиеся в данной программе, найдут свое отражение в проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Он будет рассмотрен Госдумой в первом чтении уже 28 октября.

Отмечу, что в проекте бюджета на ближайшие три года заложено около 41,5 трлн рублей на социальную политику. Эти деньги будут в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, людей старшего возраста и на дальнейшее снижение уровня бедности в нашей стране.

На развитие экономики и поддержку регионов планируется выделить более 15 трлн рублей. Надеюсь, что благодаря этой поддержке нам удастся существенно продвинуться по пути выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Федерации.

Еще одно важное направление - развитие системы здравоохранения. Это особенно актуально сегодня, когда наша страна переживает очередную волну пандемии коронавируса. В проекте федерального бюджета заложено более 3,6 трлн рублей на модернизацию системы в целом. В реальном выражении это на 46% больше, чем в допандемийный период. Данные средства будут направлены прежде всего на модернизацию первичного звена здравоохранения: на строительство ФАПов, оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, а также на поддержку медицинских работников.

Увеличится финансирование строительства и ремонта автодорог. Сейчас в проекте бюджета на эти цели предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно. Однако представляется, что этой суммы недостаточно. Во время предвыборной кампании мы получили тысячи жалоб от наших избирателей, касающихся бедственного состояния дорожного покрытия. В связи с этим в ходе работы над бюджетом мы намерены поднять вопрос об увеличении расходов на приведение дорог в порядок.

Помимо всего прочего, это позволит создать рабочие места как на этапе самого строительства или ремонта, так и после их завершения за счет повышения доступности соответствующей инфраструктуры, что крайне важно в период преодоления последствий пандемии.

Кроме того, мы продолжим уделять большое внимание программе комплексного развития сельских территорий, инициированной партией "Единая Россия" в 2019 году и направленной на создание современной социальной инфраструктуры и комфортных условий для жизни на селе. На следующий год на реализацию этой программы предполагается выделить 31,5 млрд рублей из федерального бюджета. Но для повышения темпов строительства и реконструкции социально значимых объектов в сельской местности было бы целесообразно подумать об увеличении финансирования соответствующих мероприятий.

Также мы намерены продолжить переговоры с правительством по целому ряду социально значимых законопроектов, подготовленных нами по просьбам наших избирателей. Один из них касается родителей детей-инвалидов. Сегодня им предоставляется бесплатное койко-место и питание в больнице, куда госпитализировали их ребенка-инвалида, только если ребенку менее четырех лет. Мы предлагаем распространить эту норму и на родителей детей-инвалидов более старшего возраста. В другом законопроекте речь идет о включении периода срочной службы в армии в стаж для досрочного начисления пенсии. Рассчитываю на конструктивную и плодотворную работу над этими инициативами.