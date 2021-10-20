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20.10.2021 07:12
Рубрика: Общество

Как поддерживают одиноких отцов в разных странах

Текст: Александра Кислухина
Российская газета - Неделя № 240(8591)
В США несколько лет назад на базе онкологического центра при Университете Северной Каролины была создана группа поддержки для одиноких отцов, потерявших своих спутниц жизни из-за рака.

Несмотря на то, что около 30 тысяч американских мужчин ежегодно становятся вдовцами, вынужденными в одиночку растить своих детей после того, как их жены умирают от рака, в стране не было ни одной организации, которая могла бы помочь отцам-одиночкам с адаптацией к их новому статусу.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Группа поддержки под названием Single Fathers Due to Cancer, основанная психиатром Дональдом Розенштейном, помогает овдовевшим мужчинам переживать все трудности воспитания ребенка без матери.

В группе проводятся встречи, на время которых отцы могут оставить детей под присмотром персонала центра и поделиться своими переживаниями с оказавшимися в такой же ситуации мужчинами, а также получить консультацию квалифицированных психологов.

Основная цель Single Fathers Due to Cancer заключается в том, чтобы разбить гендерные стереотипы, согласно которым мужчины не отличаются желанием обсуждать свои чувства с другими людьми, не могут плакать и не нуждаются в поддержке. С момента создания участникам группы поддержки даже удалось снять короткий фильм под названием If I Should Not Return, в котором некоторые постоянные члены поделились своими историями о преодолении горя и воспитании детей в одиночку, чтобы вдохновить других отцов, недавно попавших в такую же ситуацию, и заставить их поверить в то, что этот сложный период можно пережить менее болезненно, если не закрываться наедине со своими мыслями. Даже если одинокий отец получает поддержку от родственников или близких друзей, полностью понять тяжесть переживаемых им событий могут только такие же отцы-одиночки, которым в один момент пришлось взять на себя функции воспитания обоих родителей.

В Австрии помощь отцам, вынужденным в одиночку заниматься воспитанием несовершеннолетних детей, готово оказать объединение "АВРОРА" (Verein AURORA), с 1996 года выполняющее функции информационного и контактного центра для овдовевших родителей. На сайте сообщества можно найти предложения по организации совместных поездок, посещению развлекательных мероприятий, информацию о проведении лекций и семинаров, а также список региональных подразделений, в которые одинокие родители могут обратиться за психологической помощью.

В Австралии самой крупной организацией помощи одиноким отцам является Ассоциация одиноких отцов (Lone Fathers Association of Australia). Ее цель заключается в правовой поддержке отцов-одиночек, в особенности в том, что касается получения единоличной опеки.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Зачем сегодня в России празднуется День отца

Кажется, что ближе всего к идеальной модели равных условий для отцов и матерей подошли в Финляндии, где на государственном уровне ежегодно присуждается награда "Лучший отец года", одну из которых в 2019 году, кстати, получил именно отец-одиночка Эрманни Утелл за воспитание сразу четверых своих детей после гибели супруги. Власти Финляндии - по большей части местное министерство социального обеспечения - активно поддерживают серьезное отношение к отцовству. В этой стране родителям обоих полов положен отпуск по уходу за ребенком, несколько недель из общей продолжительности которого выделены специально для пап. День отца для финнов - не просто очередной государственный праздник, а в действительности важный день, ведь в Финляндии отцы уделяют воспитанию своих детей времени даже больше, чем матери.

Общество Семья и дети

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