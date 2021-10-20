Как получать прибавку к пенсии с картой Почта Банка

Сегодня многие пенсионеры хотят получать пенсию на банковскую карту. И этому есть вполне логичное объяснение, ведь процесс зачисления денег на карту автоматический: не нужно никуда ходить или оставаться дома в назначенный день и час. А еще деньги, зачисленные на карту, не потеряются и никуда не пропадут. К тому же пользование картой избавляет от необходимости рассчитываться наличными и открывает дополнительные возможности, например, можно совершать покупки в интернете. И это далеко не все преимущества. Основной плюс в том, что деньги на карте не просто лежат, а "работают" - на остаток каждый месяц начисляется процент. Правда, такие условия есть далеко не в каждом банке. Один из таких банков, который дает возможность получать ежемесячную прибавку к пенсии - АО "Почта Банк".

Какие еще выгоды?

Люди старшего поколения умеют считать деньги, поэтому их выбор банка чаще всего осознанный. Для клиентов, получающих пенсию в Почта Банке, есть ряд привилегий.

Во-первых, на минимальный остаток средств на пенсионном счёте начисляется до 7,5% годовых.

Во-вторых, снимать деньги можно в банкомате любого банка страны: до 10 тыс. руб. в месяц без комиссии.

В-третьих, при оплате ЖКУ и других услуг в мобильном и интернет-банке, а также в банкоматах комиссия также не взымается.

Для людей, живущих на пенсию, всё перечисленное весьма существенно. Не зря эксперты рынка называют пенсионный продукт Почта Банка одним из лучших.

Не менее важно и то, что за покупки, оплаченные пенсионером картой Почта Банка (в рамках подключенной программы лояльности "Мультибонус"), до конца года будет возвращаться часть потраченных средств:

• при оплате в продуктовых магазинах - 5%,

• в аптеках - 3%,

• на АЗС, а также за покупки ж/д билетов, одежды и обуви - 3%,

• за все покупки - 1%.

Кешбэк начисляется в бонусах, которые можно обменять на рубли (1 бонус = 1 рубль) или потратить на покупку товаров в каталоге "Мультибонус". Те, кто уже участвует в этой программе, говорят, что в месяц им возвращается до 5 тыс. руб.

Как оформить?

Оформить получение пенсии в Почта Банке можно всего за 15 мин.

1) Посетить офис Почта Банка

Его офисы есть в 15 тыс. почтовых отделений страны, поэтому найти ближайшее нетрудно, да и дойти до него будет удобно. Но лучше уточнить адрес на сайте pochtabank.ru

С собой возьмите: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон.

Сотрудник банка откроет вам "Сберегательный счёт" и поможет оформить заявление о доставке пенсии на него, а также передать это заявление в Пенсионный фонд РФ. Как только первая пенсия поступит на "Сберегательный счёт", тариф будет автоматически переключён на тариф "Пенсионный".

Кроме того, сотрудник банка бесплатно выдаст вам неименную карту "Мир", которой и будете пользоваться при оплате покупок, услуг, снятии и внесении денег на счёт, переводах близким или получении переводов от них.

2) Вызвать сотрудника банка на дом

Для этого нужно:

• на сайте pochtabank.ru войти в раздел "Пенсионерам";

• заполнить заявку на перевод пенсии (понадобится оставить информацию о себе: фамилию, имя и отчество, контактный номер телефона и название населённого пункта);

• дождаться звонка сотрудника банка, чтобы подтвердить встречу.

Когда сотрудник придёт, опознать его можно по фирменному бейджу

Почта Банка.

3) Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка

Оформить заявление на перевод пенсии можно в мобильном приложении или интернет-банке Почта Банк Онлайн, в разделе "Моя пенсия".

Уточнить адреса отделений банка и получить подробную информацию можно на сайте pochtabank.ru

"Сберегательный счёт" - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа "Пенсионный": на сумму от 0,01 до 999,99 руб. (включительно) - 0% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) - 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по "Сберегательному счёту" при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму до 10 000,00 руб. - 3,5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) по "Сберегательному счёту" при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от 10 000,00 руб. - 5% годовых; на сумму от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) для клиентов, впервые открывших Сберегательный счёт с 01.08.2021, в течение первых 6 месяцев устанавливается повышенная ставка на 2,5% по всем тарифным планам; при сумме остатка от 1 000 000,01 руб. и выше: на часть суммы остатка до 1 000 000,00 руб. (включительно) - согласно вышеуказанным значениям для каждого тарифа для минимального остатка от 50 000,00 до 1 000 000,00 руб. (включительно) при совершении в предыдущем периоде квалифицированных операций на сумму от/до 10 000,00 руб.; на часть суммы остатка от 1 000 000,01 руб. и выше - 3,5% годовых. Условием применения тарифа "Пенсионный" является поступление на счёт пенсионных выплат. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 рублей в календарный месяц: в банкоматах и пунктах выдачи наличных (ПВН) АО "Почта Банк" и банков группы ВТБ - 0%; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу "Пенсионный" в пределах 10 000 руб. в календарный месяц - 0%, свыше 10 000 руб. - 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц - 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). Начисление бонусов осуществляется по программе лояльности "Мультибонус" (далее - Программа) c 01.02.2020 - бессрочно. Порядок начисления, использования бонусов, информация об организаторе - на pochtabank.ru. Начисление бонусов за покупки в продуктовых магазинах и гипермаркетах осуществляется в рамках Акции "Бонусы за покупки в категории "Супермаркеты" для пенсионных клиентов" в рамках Программы. Сроки проведения: с 01.06.2021 по 31.12.2021. Организатор Программы - АО "Почта Банк". Информация о полных условиях Программы и акций - на multibonus.ru и pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ №650. АО "Почта Банк".

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