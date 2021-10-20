Как спасти наш уникальный комплекс "Камчия" на золотом болгарском берегу

В начале 2000-х на золотом болгарском берегу московское правительство открыло спортивно-оздоровительный комплекс "Камчия". Он был создан по принципу "Артека", и столица вложила в него не только средства, но и сердце и душу: Людмила Ивановна Швецова, работавшая в ту пору первым вице-мэром, завещала сохранить эту "мягкую силу" в зоне Евросоюза. Сегодня "Камчия" в сложной ситуации, много тревожных новостей приходило оттуда. И вот первая - с надеждой. На ее территории открылся Балканский центр русистики, который будет носить имя знаменитого лингвиста и автора учебников по РКИ Виталия Костомарова. Чему и как там будут учить, "РГ" рассказала ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая.

Маргарита Николаевна, "Камчия" - собственность Москвы и любимый "ребенок" большого друга "РГ", к сожалению, ушедшей от нас заместителя мэра Людмилы Швецовой. СМИ пишут, что этот комплекс с роскошными пляжами в окружении реликтовых лесов сегодня переживает сложные времена…

Маргарита Русецкая: Да, было бы здорово, если бы Москва вернулась к осознанию, что у нее есть это сокровище, которое было зарыто в последние годы: нужно вытащить его из золотого варненского песка и сделать доступным для москвичей и всего мира.

Почти 20 лет назад был выстроен уникальный центр. До сих пор у него отличная спортивная база, медицинский центр, образовательный комплекс соответствуют современным международным стандартам. Соблюдаются высочайшие требования безопасности, комфорта и удобства для организации учебной, проектной, исследовательской, творческой деятельности. То есть в великолепном месте - великолепная инфраструктура. Но, как любая собственность, она требует современной стратегии управления. И все проблемы, которые на сегодняшний момент существуют, связаны с правовыми отношениями: собственность московская, а вот юридическое лицо по законам страны болгарское.

По идее основателей "Камчии", там все было выстроено, как в "Артеке": московские школьники учились и отдыхали круглогодично. Весь персонал, от садовников и уборщиц до учителей и директоров, был русскоязычным. Но уже несколько лет такая схема не работает. "Камчия" попала в перечень непрофильных столичных активов. Однако мы же понимаем, что есть вещи, которые важны не столько из-за экономической выгоды, сколько в силу их культурного значения, которое не всегда выражается в деньгах. Поэтому, чтобы продолжать поддерживать "Камчию", очень дорогую недвижимость, нужно иметь четкое понимание, зачем. И, на мой взгляд, сегодня Москва смотрит на будущее комплекса оптимистично. По крайней мере речи о продаже или об отказе от этих активов не идет.

Чем будет заниматься Балканский центр русистики?

Маргарита Русецкая: Наш институт дружит с "Камчией" с 2014 года. Вместе с минобразования Болгарии проводили там семинары по повышению квалификации для болгарских русистов. К слову, в балканском регионе почти 4,5 тысячи преподавателей русского. И половина из них живут и работают в Болгарии и Сербии. Изначально "Камчия" создавалась как территория русского языка. Это место должно быть центром повышения квалификации, научных проектов и образования на русском. Да и ближе сюда доехать из всех балканских стран, чем в Москву или Санкт-Петербург.

В последние годы русисты из Болгарии довольно активно принимают участие в Международном Пушкинском конкурсе "РГ". Поскольку, как сказал один мудрец, от дружбы еще никто не умер, а от ненависти гибли целые цивилизации. В каком состоянии сегодня образование на русском в стране?

Маргарита Русецкая: Пусть не так же, как это было в советский период, но русскоязычные билингвальные образовательные организации здесь продолжают работать. К примеру, открываются группы для изучения русского языка в детских садах и школах. Понятно, что это связано и с постоянно проживающими в Болгарии соотечественниками, которые приобрели там жилье, работают и учат своих детей.

Но не только. У русского языка с Болгарией очень давнишний роман. Напомню, что в 20-х годах минувшего века Варна оказалась одним из первых центров, куда прибыли наши эмигранты, в том числе педагогический состав училищ, школ и даже университетов. Исторически русскоязычное образование в Болгарии очень сильно. В Варне открылась первая русскоязычная гимназия. Общая история, славянские корни, кириллица и культурные традиции играют свою роль.

Между тем на фоне западных санкций, закрылись многие кафедры русистики на Балканах. Есть ли какие-то специфические проблемы с преподаванием русского языка в Болгарии?

Маргарита Русецкая: В советский период русский язык был здесь языком образования. И сегодня 11 процентов населения всех возрастных групп понимают и говорят на русском (для сравнения, раньше было 56 процентов). Но традиции изучения русского языка очень сильны, как и преподаватели. И школы русской филологии в болгарских вузах не так стремительно схлопывались и закрывались. То есть в Болгарии осталась хорошая методическая база, главное - обеспечить интересы разных групп обучающихся. Национальная система образования не всегда дает возможность людям, по-разному владеющим русским, повышать свой уровень. Не только в объеме второго иностранного (один час в неделю), но и более глубоко.

Русский язык должен стать одним из языков образования, а не просто иностранным языком, как сейчас в Болгарии

Лауреат Пушкинского конкурса Стефан Иванов из Пловдива очень точно сформулировал: сегодня учителю русского языка за рубежом нужны не столько пособия, сколько политика, которая рекламировала бы русский язык как продукт высокого качества, который приведет к успеху. В "Камчии" к такому готовы?

Маргарита Русецкая: Если говорить откровенно, то время классических ассоциаций, профессиональных объединений с громоздкими уставами, членскими взносами, управленческими структурами уходит. Молодые преподаватели, исследователи, которые сейчас обеспечивают воспроизводство кадров, люди очень мобильные, прагматичные, целеустремленные. То есть нужны продукты и программы, где педагоги могли бы и учиться, и обмениваться знаниями, а одновременно с этим отдыхать и заниматься здоровьем. Современный человек хочет сразу решать несколько задач: в чистом море купаться, дышать прекрасным воздухом, любоваться чайками, есть вкусную еду и получать программу профессионального развития. А если учесть еще и наши связи с Варненским свободным университетом имени Черноризца храброго и другими старейшими кафедрами русистики, новый центр может стать очень интересным местом для всего Балканского региона.

Он будет продолжением программы Института Пушкина по созданию таких центров по всему миру в поддержку русистов. Там будут править новые форматы обучения: быстрые и удобные обмены самыми новыми знаниями, новыми технологиями, новыми программными продуктами и средами. Это научная коммуникация и коллаборация по исследованию актуальных вопросов русистики, а также новые учебники.

На днях в "Камчии" вместе с минобразования страны мы соберем болгарских русистов, чтобы обсудить совместную работу на всех уровнях: в детских садах, школах, колледжах и вузах. А весной планируем встречу с лауреатами Пушкинского конкурса из Балканского региона. Институту Пушкина было бы очень интересно видеть их в качестве экспертов по программам Центра русистики. Кроме того, есть планы и для лингвистических стажировок студентов, а также учебы и научной работы школьников по образцу центра "Сириус".

"Камчия" славилась своей средней школой. Что с ней сейчас и есть ли планы по ее перепрофилированию?

Маргарита Русецкая: Мы хотим, чтобы школа имени Юрия Гагарина со временем стала образцом билингвальной русскоязычной школы. Сегодня русский язык понимают все учителя, но не используют его в работе. Русский язык преподается, но сказать, что на высоком уровне, я не могу. Между тем он должен стать одним из языков образования, а не просто иностранным языком, как сейчас в Болгарии.