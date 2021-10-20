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20.10.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Крупнейшие банки начали подключаться к системе госвыплат без сбора справок

Текст: Анастасия Алексеевских
"Сбербанк" и ВТБ в начале 2022 года станут участниками правительственного проекта "Социальное казначейство", который позволит россиянам получать госвыплаты через портал госуслуг. В "Уральском банке реконструкции и развития" планируют подключиться к программе. Об этом представители кредитных организаций рассказали "Российской газете".

Это позволит клиентам, указавшим свою карту как основную для зачисления соцвыплат, получать государственные пособия без обращения в госорганы. В рамках "Социального казначейства" граждане смогут узнавать о том, какие им полагаются меры социальной поддержки (льготы, выплаты, пособия и т.д.), которые оказывает государство. А затем оформить выплаты в режиме "одного окна" через портал "Госуслуги" без дополнительных документов.

Банки при работе с клиентами должны опираться на базовые стандарты их защиты

"Социальное казначейство" - это проект, предусмотренный Концепцией цифровой трансформации социальной сферы, которую в феврале 2021 года утвердило правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин в мае назначил ответственными за проект Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральную налоговую службу (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Полный переход должен произойти к концу 2024 года.

В "Сбербанке" отметили, что участие банков в развитии сервисов "Социального казначейства" позволит клиентам быстро оформить меры социальной поддержки, а также исключить ошибки при указании реквизитов.

"Социальное казначейство" является логичным примером использования цифровых государственных систем для упрощения взаимодействия государства и гражданина, - считает зампред правления "Совкомбанка" Олег Машталяр. - Такие выплаты должны максимально быстро доходить до конечного гражданина. Поэтому мы будем поддерживать инициативу по расширению функционала Системы быстрых платежей для его использования при выплатах средств из "Социального казначейства", что позволит не только ускорить процесс зачисления средств, но также упростит выбор гражданином банка для зачисления путем использования функционала СБП по умолчанию". В комплексе это отвечает государственной задаче равноудаленного доступа участников рынка к госсистемам и стимулирования конкуренции, уточнил он.

Фото: РИА Новости
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"Спрос на услугу будет, так как она облегчает получение выплат гражданами, - считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. - Но особенно она выгодна участвующим банкам, которые автоматически аккумулируют эти средства на своих счетах и получают регулярное дополнительное бесплатное фондирование. Именно банки будут стараться "прописаться" в этой программе. Вместе с тем большая часть выплат гражданам не назначается государством автоматически, для этого все равно первоначально нужно подавать документы или декларировать свою потребность в господдержке".

Но большинство из карт оформлены в "Сбербанке" и ВТБ, напомнил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея: на остальные банки приходится всего 15%.

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