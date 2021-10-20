Лавров раскритиковал США за неучастие в консультациях по Афганистану

Россия сожалеет, что США уклоняются от встреч по Афганистану в "Московском формате", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе "Россия, США, Китай, Пакистан", - указал министр

Лавров выразил надежду, что это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами.

Ранее "РГ" писала, что третье заседание "Московского формата" консультаций по Афганистану, которое пройдет 20 октября, посвящено перспективам развития военно-политической обстановки в стране и формирования инклюзивного правительства, а также вопросам предотвращения гуманитарного кризиса. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

В мероприятии планируется участие представителей из десяти стран региона, а также высокопоставленной делегации движения "Талибан" (запрещено в России), представляющей Афганистан.