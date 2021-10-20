Миллионы итальянцев уже пострадали из-за отсутствия ковид-сертификатов

Италия гордится тем, что стала первой европейской страной, которая с 15 октября ввела так называемые цифровые "сертификаты здоровья" (green pass) для доступа на рабочее место как в государственном, так и в частном секторе. Однако это судьбоносное решение всерьез ударило не только по простым смертным, но и по властям предержащим, категорически не согласным с линией правительства.

Член сената от политической группы с говорящим в данном контексте названием "Альтернатива есть" Лаура Гранато вошла в парламент, отказавшись предъявить свой медицинский пропуск с QR-кодом. Через некоторое время охрана попросила политика покинуть здание. За совершение демарша сенатора отстранят от работы на 10 дней, а также лишат всех выплат, предусмотренных за данный период. Сама Гранато позже объяснила журналистам, что пошла на принцип, поскольку считает решение об обязательном наличии сертификатов для выполнения профессиональных обязанностей незаконным. Идентичная ситуация произошла в одном из регионов. Двух членов региональной Ассамблеи Сицилии, включая вице-президента Анджелу Фоти, не пустили на рабочее место по той же причине. Как признались политики, у них был на руках грин-пасс, но они не намерены терпеть произвол и ущемление своих прав.

На самом деле случай с сенатором и ее коллегами с Сицилии - лишь верхушка айсберга, под которой творится сущая неразбериха, рискующая в ближайшее время обернуться тотальным хаосом на и без того турбулентном итальянском рынке труда. С одной стороны, власти рапортуют о том, что около 85 процентов населения получили первую дозу вакцины, с другой - судя по масштабам недовольства, невольно возникают сомнения, что эти цифры отражают реальное положение вещей. Для того чтобы в этом убедиться на чисто бытовом и визуальном уровне, достаточно взглянуть на то, с каким усердием кафе и рестораны "осваивают" все новые территории (парковки, тротуары и т.д.), чтобы разместить на них столики на свежем воздухе, где на сегодняшний день все еще позволительно потреблять напитки и поглощать еду без заветного сертификата. Если вопрос не решится в ближайшее время, есть реальная угроза, что для пешеходов скоро просто-напросто не останется места.

Как сообщает агентство АНСА, только в частном секторе число невакцинированных сотрудников достигает 3,7 млн человек

В профессиональной плоскости, где отсутствие санпаспорта чревато лишением зарплаты и замораживанием контрактных отношений на пятый день отсутствия на рабочем месте без веской причины (как это уже произошло в случае с тысячей медработников), дела обстоят еще более неоднозначно. Накануне введения новой порции ограничений итальянцы в буквальном смысле брали штурмом аптеки и лаборатории, которые физически не справлялись с обслуживанием всех желающих, а это около 4 миллионов человек. В них проводят "быстрые тесты" на коронавирус, благодаря которым итальянцы могут получить доступ в офис или на предприятие на 48 часов. При этом львиная доля работников вынуждена платить за исследование из собственного бюджета, потому что власти наотрез отказались финансировать антипрививочников и тех, кто устраивает массовые стачки наподобие той, что состоялась в минувшие выходные. Тем, кому такая роскошь (15 евро за тест) не по карману, пока спасаются больничными. По данным итальянского пенсионного фонда INPS, всего за неделю их число выросло на 11 с лишним процентов. Эта цифра начнет неминуемо увеличиваться, поскольку со следующей недели сертификаты придется предъявлять всем сотрудникам, которых обяжут выйти на рабочие места после почти двух лет на удаленке. Специалисты также предрекают, что эта ситуация будет сопровождаться массовыми добровольными увольнениями тех, кто не готов в дальнейшем ни под каким предлогом работать в очном режиме. Все эти настроения неизбежно ударят по доходам граждан и по экономике страны. Как сообщает агентство АНСА, учитывая, что в частном секторе число невакцинированных сотрудников достигает 3,7 млн человек, с резкой нехваткой рабочих рук в первую очередь столкнутся: строительный, текстильный и обувной сектора, металлообрабатывающий комплекс, а также мелкий бизнес.

В эти тревожные для Италии дни вышла наружу еще одна крайне серьезная проблема - в стране скоро некому будет выполнять функции обслуживающего персонала. По самым скромным подсчетам, вне игры в ближайшее время окажутся 100-150 тысяч иностранных рабочих - сиделок, домработников, строителей, сельхозрабочих и других категорий трудоспособного населения, вакцинированных препаратами Sputnik V и Sinovac, которые не признаны европейским регулятором. Возникает вполне закономерный вопрос: кто их заменит? Ответ - никто. Как показала пандемия, во время которой трудовые мигранты были заблокированы в своих странах, итальянцы оказались не готовы их подменить даже на время. Именно поэтому не исключено, что на этом конкретном фронте власти будут вынуждены пойти на компромисс. Судя по резкой изменившейся риторике со стороны итальянского агентства по лекарственным препаратам (AIFA), которое до сегодняшнего дня открыто не высказывалось в пользу признания иностранных вакцин, решение не за горами. Так, по словам главы итальянского фармрегулятора Николы Магрини, взаимное признание препаратов необходимо, чтобы обеспечить права граждан тех государств, чьи вакцины до сих пор не одобрены Евросоюзом. К таким странам, в частности, относятся Россия и Китай.

Между тем

В Болгарии, где показатель вакцинации самый низкий в ЕС - всего 20,2 процента - больницы не в состоянии принимать тех, кто нуждается в помощи. В начале недели сообщалось, что число новых заболеваний превысило пять тысяч в сутки, а число умерших - 200. Чтобы снизить нагрузку на медиков, власти объявили о новых ограничениях: с 21 октября любая активность дальше, чем в 300 метрах от дома, потребует предъявления "зеленого паспорта ЕС" - документа, который можно получить, сделав прививку или переболев коронавирусом. Если наплыв людей в медицинские учреждения не уменьшится, правительство допускает введение полного локдауна.

Аналогичная ситуация складывается в Румынии. Мест в медицинских учреждениях катастрофически не хватает: по данным местных СМИ, некоторые пациенты по несколько дней находятся в машинах скорой помощи, где их подключают к ИВЛ. Некоторые умирают, так и не попав в больницы. В Латвии, где уже действует полный локдаун, заняты 86 процентов мест в отделениях интенсивной терапии. "Часть коек предназначена для лечения COVID-19, и во многих больницах они все полностью заняты. Это означает, что новые пациенты с тяжелой формой COVID-19 могут лечиться в отделениях интенсивной терапии только за счет обычных коек", - цитирует DELFI министра здравоохранения этой страны Даниэльса Павлютса. Вчера в минздраве сообщили, что при больницах будут развернуты модули для лечения пациентов с коронавирусом, новые места для них выделят в санаториях и в частных медицинских клиниках.

На очереди такие страны, как Польша, Британия, Нидерланды, где ситуация в здравоохранении также близка к критической.

Подготовила Ариадна Рокоссовская