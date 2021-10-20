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20.10.2021 17:07
Рубрика: Власть

Минюст предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре

Текст: Владислав Куликов
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния. Выписки из реестра будут выдаваться гражданам по требованию. Заявление прозвучало в ходе совещания президента страны с правительством.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"С 1 января этого года свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения, теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг, - сообщил глава Минюста. - В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательстве на реестровую модель предоставления госуслуг органов ЗАГС".

Фото: iStock
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Константин Чуйченко подчеркнул, что министерство совместно с ФНС (налоговая служба является оператором единого реестра записей актов гражданского состояния), Минфином России и другими органами власти готовы начать реализацию проекта, чтобы реестровая модель заработала к середине 2023 года. После ее ввода не будет необходимости оформлять бумажные документы. Но человек сможет оперативно получить в любой момент выписку из реестра в электронном или бумажном виде - через портал госуслуг или лично обратившись в органы ЗАГС. "Такой опыт в российской практике уже есть, например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра", - пояснил Константин Чуйченко. По его словам, отказ от бумажной документации позволит обеспечить экономию бюджетных средств. Так как сегодня из казны оплачиваются немалые расходы на изготовление, учет и уничтожение бумажных бланков, которые относятся к защищаемой полиграфической продукции.

Напомним, что в течение нескольких лет проводилась масштабная работа по оцифровке архивов ЗАГС. Как уточняет ТАСС, в электронный вид было переведено более 524 миллионов записей актов гражданского состояния.

Министр юстиции попросил президента России Владимира Путина "поддержать данные инициативы". Глава государства согласился с тем, что работа по переводу в цифровой формат архива записей актов гражданского состояния и их передаче в Единый государственный реестр имеет большое значение. "Это такая современная работа в этой сфере, - отметил Владимир Путин. - Она имеет большое значение для многих направлений жизнедеятельности государства".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Также министр юстиции сообщил, что в марте 2022 года будет запущен суперсервис для электронной регистрации рождения ребенка. "В настоящее время Минюстом России завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервиса "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека", - сообщил министр. - Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены необходимые информационные системы и отлажено их взаимодействие. Например, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" запланирован на март 2022 года". По словам главы ведомства, сервис позволит регистрировать рождение и смерть близкого человека без личного обращения в органы ЗАГС. Достаточно будет направить заявление через портал Госуслуг. Медицинские свидетельства о рождении или смерти человека будут поступать из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в личный кабинет гражданина и прикрепляться к его заявлению. Если же кто-то захочет получить бумажное свидетельство, он сможет обратиться в любое отделение ЗАГСа.

Власть Право Личные документы Правительство Минюст

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