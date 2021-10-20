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20.10.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Минюст: Приставам до снятия денег нужно определить прожиточный минимум должника

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
До 1 ноября продлится общественное обсуждение важного для многих проекта приказа Министерства юстиции РФ. Документ касается должников, приставов и банков, где находятся деньги должника.

Не секрет, что сегодня одна из самых болезненных для должника тем - списание приставами с его счета слишком больших сумм в погашение долга. Приставы на такие заявления отвечают, что им надо быстрее выполнить решение суда - погасить задолженность.

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А у должника же часто после такого списания совсем не остается денег на жизнь. Нередко такие конфликты должника и пристава заканчиваются либо уголовным делом, если должник агрессивен, либо судами, если он законопослушен. Суды же, которые в последнее время довольно часто слушают такие дела, почти всегда выносят решения, где сказано: человеку должно после списания денег хватать того, что осталось, на основные нужды.

Теперь вопрос, судя по всему, будет решен окончательно. Министерство юстиции подготовило проект приказа. Он уточняет порядок определения не подлежащих взысканию доходов должника. Документ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Главное в этом приказе - новый пункт в порядке расчета суммы на счете, которую можно списать. Этот пункт гласит - если пристав в постановлении указал размер прожиточного минимума, который нужно сохранить должнику, выше установленного для его социальной группы в регионе проживания, то банк, в котором лежат деньги, должен ориентироваться именно на эту сумму. Но она должна быть "не ниже федерального прожиточного минимума для трудоспособных лиц".

Приказ устанавливает очередность и приоритетность категорий денег, которые нельзя трогать

А еще этот проект приказа устанавливает очередность и приоритет тех категорий денег, что нельзя трогать при расчете суммы, на которую можно наложить взыскание. Первыми там стоят доходы, о которых говорится в части 1 статьи 101 Закона об исполнительном производстве. В этой статье перечислены доходы, которые пристав не имеет права трогать, каким бы ни был долг. На втором месте - 50 процентов от зарплаты или других регулярных доходов. Или 30 процентов при взыскании алиментов либо компенсации вреда. На третьем - сумма последнего такого периодического платежа.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст Полномочия судебных приставов Долги и коллекторы

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