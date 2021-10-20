Минобрнауки: Как вести себя в случае нападения на учебное заведение

В последние годы эксперты отмечают резкое увеличение случаев детской агрессии. В том числе - вооруженных нападений подростков на сверстников и учителей.

И тут, увы, стандартных мер безопасности - видеонаблюдения, рамок металлоискателей, охранников на входе и даже таких вот памяток - недостаточно.

Больше половины всех тревожных вызовов в течение учебного года приходится на школы - сигнал SOS оттуда поступает в службы безопасности чаще всего.

Так, в 2019 году из школ пришло 55 процентов от общего числа тревог, в 2020-м - 51 процент. Реже всего о проблемах в службы безопасности сообщают из вузов - в прошлом году таких вызовов было всего 11 процентов. Но, как видно из новостных сводок, это далеко не повод для радости.

В целом, персональную ответственность за безопасность школы или вуза несет руководитель образовательной организации. За соблюдение мер безопасности на уроках отвечает преподаватель. Это закреплено в Федеральном законе "Об образовании в РФ". Конечно, регионы ежегодно проверяют школы: проводят мониторинги комплексной безопасности. Но этого мало. Дело не только в наличии охраны на входе. Важно понимать: ни одна система охраны не сможет предупредить асоциальное поведение подростков.

Ни одна система охраны не сможет предупредить опасное поведение

К каждому конфликтному эпизоду и учителям, и администрациям школ и вузов нужно относиться серьезно, не замалчивать проблему, а решать ее. И здесь в приоритете - школьная психологическая служба и школьные психологи. Эксперты уверены: умению распознать опасные явления как можно раньше нужно обучать учителей еще на уровне педуниверситетов.

Между тем

Участники интенсива Архипелаг 2121 - студенты, аспиранты и молодые специалисты - разработали программное обеспечение для предотвращения насилия в школах, детских садах, поликлиниках и других социально значимых местах. Как рассказали в пресс-службе Платформы НТИ, решение будет готово к запуску в школах и детских садах уже в начале 2022 года.

Программа основана на сложных алгоритмах обучения нейронных сетей. Система выполняет комплексную аналитику психологического поведения - оценивает телодвижения, привычки, голос посетителей в заданном диапазоне. Это поможет работающим в школах психологам выявлять агрессию на ранних стадиях, когда ребенку требуется поддержка и развитие социально опасного поведения еще можно предупредить. "Сегодня обеспечение безопасности в школах, колледжах направлено на внедрение систем распознавания лиц, установку турникетов и т.д., то есть на ограничение доступа извне. Но данные меры малоэффективны: часто трагедиям предшествуют серьезные изменения в психике ребенка - ученика или студента с авторизованным доступом в школу или вуз", - отмечает лидер проекта Ирина Блажина.