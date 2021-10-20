Миркин: Если прогноз МВФ сбудется, мы и в 2022 году будем жить в хороших экономических условиях

Потихоньку проясняется облик 2022 года. Все страны хотят расти, восстанавливаться после пандемии, и ни одно правительство не собирается локдаунами останавливать экономику. "Мы дали вам прививки", "мы сделали что могли", а дальше уж полагайтесь на самих себя. Хотите прятаться - пожалуйста! Решили переболеть - нет проблем! Кричите, что пандемия - ерунда? Ну что ж - ваше дело. Между тем уже видно, что в нынешнем 2021 году состоялся "большой отскок", V-образный сценарий, который МВФ пророчил мировой экономике еще год назад.

По новому прогнозу МВФ (вышел 12 октября), реальный ВВП мира вырастет в 2021 году на 5,9%, в США - на 6%, в Великобритании - на 6,8%, в еврозоне - больше чем на 5%, в Китае - на 8%, в Индии - на 9,5%. Это большой, быстрый забег, пусть даже подросла инфляция. Рост розничных цен в мире в 2021 г. - на 4,35%, в США - на 4,3%, в Великобритании и еврозоне - на 2,2%, в Китае - на 1,1% (как это им удается?) и в Индии - на 5,6%.

Как мы смотримся? МВФ обещает нам рост ВВП в 2021 году на 4,7%. Это было бы чудо, раньше мы на себя смотрели скромнее. Спасибо мировым ценам на наш экспорт! За год, с октября 2020 года, цена нефти "Брент" выросла в 2,2 раза, природного газа - в 2 раза, угля - более чем в 5 раз, меди - в 1,5 раза, никеля - в 1,3 раза, алюминия - более чем в 1,7 раза, пшеницы - в 1,3 раза. Лепота! Картину чуть портит инфляция. МВФ ожидает рост розничных цен в России в 2021 г. примерно на 6%, хуже, чем в ключевых странах мира.

А что нам ждать в 2022 году? По сценарию МВФ - впереди снова рост (ура!), восстановление мировой экономики, хотя и с чуть меньшими темпами, чем в 2021-м. Никакой стагфляции, никаких новых кризисов и ужасов, просто - рост. Нам обещают, что ВВП мира в 2022-м увеличится еще на 4,9%, в США - на 5,2%, в Великобритании - на 5%, в еврозоне - на 4,4%, в Китае - на 5,6%, в Индии - на 8,5%. Большой забег продолжается! Ожидается, что чуть снизится инфляция. Рост розничных цен в мире - на 3,8%, в США - на 3,5%, в Великобритании - на 2,6%, в еврозоне - на 1,7% (совсем сладко!), в Китае - на 1,8% (нам бы так!), в Индии - на 4,9%. Будут сокращаться огромные государственные долги, которые страны набрали, чтобы деньгами (размеры помощи до 5-10% ВВП) смягчить удары пандемии. Центральные банки продолжат в 2022 году обильно снабжать экономики деньгами при очень низких ставках процента. Конечно, это только сценарий, а как сложится жизнь - увидим. Всегда могут прилететь "черные" или "белые лебеди". Прогнозы меняют по нескольку раз в год.

А что МВФ пророчит России? Тоже сладкую жизнь? Темпы роста ВВП России в 2022 году - почти 3% (хотелось бы больше), инфляция - 4,8% (многовато!). Но если "мировой сценарий" МВФ сбудется, как в нынешнем году, это будет означать, что мы и в 2022-м будем жить в самых благоприятных внешних экономических условиях (за вычетом санкций, конечно).

Если прогноз МВФ сбудется, то мы и в 2022 году будем жить в благоприятных экономических условиях

Как же нам распорядиться этим благополучием, если оно состоится? Профицит консолидированного бюджета России (федеральный плюс регионы и внебюджетные фонды) за 7 месяцев 2021 года - 2,4 трлн руб. Если так пойдут дела, в 2022 году излишков денег может быть еще больше. У бюджета - почти 2 трлн руб. в депозитах и больше 1 трлн руб. в ценных бумагах (минфин, 7 октября 2021 г.). В Фонде национального благосостояния - около 10 трлн рублей живых денег и ценностей, в т.ч. 340 тонн золота, 38 млрд евро, 600 млрд японских иен, 226 млрд китайских юаней, больше 3 млрд долл., 4 с лишним млрд фунтов стерлингов (минфин, июнь 2021 г.). Не считая контрольных пакетов акций Сбербанка и "Аэрофлота". Жизнь удалась!

А кому не удалась? Естественная убыль населения России (проклятые слова!) в 2019 г. - 317 тыс. чел., в 2020 г. - 702 тыс. чел., в январе - августе 2021 г. - 595 тыс. чел. (Росстат). Можно прогнозировать (вспышка пандемии осенью), что за весь 2021 г. она составит 0,9-1 млн чел. Накопленная "добавочная смертность" составит за два года (2020-2021) примерно 1 млн человек. Сколько из них ушли из-за пандемии? Большинство? А кто они по возрасту? Мы знаем, что в основном старшее поколение.

Мы очень обязаны старшим. Они без слова, без выкрика приняли удар пандемии на себя

За 2019 год число "пенсионеров по старости" в Москве и Московской области сократилось на 17 тыс. чел. (повышение пенсионного возраста). В том же регионе за время пандемии с января 2020 г. по июнь 2021 г. их стало меньше на 130 тыс. чел. (ПФР). Влияет множество факторов, но картина в целом ясна. Есть данные по США - свыше 76% смертей от ковид приходится на группу 65 лет+ (Национальный центр статистики здоровья, США).

Мы очень обязаны старшим. Они без слова, без выкрика приняли удар пандемии на себя. В 2019 г. в России жили 2,1 млн чел. - тех, кому за 85 лет, 3,3 млн чел. - от 80 до 84 лет, 3,8 млн чел. - от 75 до 79 лет (Росстат). А сегодня их меньше?

Что еще мы можем сделать для них? Единовременные "премиальные выплаты" в те годы, когда экономика "в шоколаде"? "Бабушкин капитал"" в 100-200 тыс. руб., вручаемый в 80 лет? Разовые крупные "денежные подарки" в годы юбилеев? Ежегодные "дивиденды" - доплаты к пенсиям за счет дивидендов компаний с контрольным участием государства? Инструментов может быть много, деньги для этого есть. Сравните профицит бюджета в 2-3 трлн рублей, почти 10 трлн рублей живых денег в ФНБ и разовую выплату в 50 тыс. руб. 5 млн человек, требующую "всего лишь" 0,2% этого благолепия. Главное, возвести эту практику в ранг закона, а не разовых выплат "по высочайшему повелению". Есть "материнский капитал", а может быть "бабушкин" или "дедушкин". Для сохранения жизни. Когда ты знаешь, что тебе помогают, хочется жить.