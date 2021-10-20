Могут ли гостиницы требовать от постояльцев оплатить причиненный ущерб

Гостиницы во всем мире сталкиваются с проблемой порчи и краж своего имущества постояльцами.

Например, по оценке American Hotel & Lodging Association, потери американских гостиниц оцениваются примерно в 100 млн долларов в год. В России такую статистику найти сложно. Прежде всего потому, что у нас слишком разрозненная система мест размещения. Часть гостевых домов работают нелегально или полулегально и не очень-то стремятся афишировать проблемы.

Крупные сетевые отели, принадлежащие международным гостиничным сетям, конечно же, не проверяют номера после выезда постояльцев. Но любой отель не работает себе в убыток. Все эти издержки уже заложены в стоимость проживания.

Переживают за каждую испачканную простыню или разбитую кружку, как правило, владельцы небольших отелей в провинциальных городах.

Какой ущерб могут причинить постояльцы отелю

Незначительный и мелкий ущерб. Его люди обычно причиняют по неосторожности или ненамеренно. К такому ущербу относится разбитая посуда, пропажа столовых приборов, испачканные или разорванные постельные принадлежности, полотенца, вынос гостями моющих средств из ванной комнаты, блокнотов, ручек, продукции мини-бара и т.п.

Если ущерб нанесен умышленно, отель подает в суд

Крупный ущерб. Это когда постояльцы умудряются вынести из номера мебель, ценные предметы интерьера, дорогостоящую технику, устроить коммунальную аварию или пожар. Известен даже случай, когда один из постояльцев отеля Four Seasons Beverly Wilshire Hotel умудрился вынести из номера мраморный камин.

Могут ли отельеры требовать возмещения ущерба

В российских законах нет четкого определения, что такое ущерб, причиненный постояльцами местам размещения. Поэтому данный вопрос регламентируется только внутренними правилами компаний.

"В большинстве зарубежных стран и в российских отелях международных сетей после выезда гостя не осуществляется проверка номера. Соответственно определить, что это именно гость что-то сломал или испортил, нельзя. Стоимость ущерба входит в издержки компании. Если мы говорим о случайном ущербе, то обычно гостиницы не устраивают из-за сломанной ножки кровати, испачканных простыней или полотенец разбирательство и тем более не подают по этому поводу в суд. Максимум, что грозит гостю - его отчитают не слишком вежливые уборщицы или администраторы", - говорит адвокат Алиса Волхова.

Но вот если постоялец умышленно и целенаправленно навредил гостинице, тогда в силу вступает гражданское, а порой даже уголовное законодательство.

"Например, если пьяный гость разбил стекла в номере и в холле гостиницы, то администраторы вызовут полицию и в заявлении уже опишут ущерб. Если человек не возместит его добровольно, то гостиница вправе подать в суд", - пояснила юрист.

В том случае, если гостиница все же пытается привлечь к ответственности постояльца за неумышленный ущерб ее имуществу, необходимо потребовать у сотрудников гостиницы акт приема-передачи номера, подписанный постояльцем.

Какие права имеют постояльцы отелей

Права проживающих защищает закон о защите прав потребителей, а также Гражданский кодекс. Там, в частности, регламентируются и некоторые аспекты гостиничной деятельности.

Так, например, в каждом гостиничном номере должна быть размещена информация о порядке проживания. Она должна быть представлена на русском языке, дополнительно ее можно перевести на языки, которые распространены в том или ином регионе.

По Гражданскому кодексу гостиница или отель обязаны предоставить услуги каждому, кто в них нуждается. Отказать в обслуживании можно только в случае, если предоставить услугу невозможно, например, при отсутствии свободных мест. Отельеры могут отказать и постояльцам с домашними животными. Этот аспект законом не регламентируется, поэтому решение принимает администрация.

Отельер также не может обуславливать выполнение одних услуг обязательным оказанием других. Примером может служить заселение в гостиницу при условии оплаты завтраков. Такие действия расцениваются как навязывание услуги, и потребитель, оплатив завтрак, вправе потребовать возмещения его стоимости.

Посетитель вправе расторгнуть с гостиницей договор в любое время, оплатив время фактического проживания, а не полную стоимость за сутки или период проживания, если ему необходимо уехать или не понравилось обслуживание. Например, человек оплатил проживание в гостинице, имеющей категорию "четыре звезды", но впоследствии выяснилось, что на ее территории нет бассейна, что является обязательным требованием для гостиниц такого уровня. Если постоялец при выборе отеля и заселении не был информирован об этом, он имеет право не оплачивать услуги, а если оплатил, то потребовать оплату обратно.

За утрату денег, ценных бумаг, драгоценностей, дорогих вещей гостиница отвечает при условии, если они были приняты ею на хранение либо были помещены постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф.