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20.10.2021 20:03
Рубрика: Экономика

Народный фронт составляет рейтинг несанкционированных свалок

Текст: Марина Трубилина
Рейтинг неподдающихся контролю местных чиновников свалок составит к концу года Общероссийский народный фронт. Информация о них будет направлена в правительство и Генпрокуратуру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На прямую линию президента в этом году поступило более 3 тысяч обращений о свалках, сообщает ОНФ. Активистам движения уже удалось добиться ликвидации нескольких крупных свалок с останками животных в Красноярском крае, Астраханской и Омской областях. Работа велась совместно с представителями Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
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В Красноярском крае Народный фронт добился ликвидации крупной несанкционированной свалки под Бархатово. Общественники пригласили в рейд представителей надзорных органов и СМИ, по итогам которого обратились в Россельхознадзор. Ведомство установило порчу земель на площади 5500 кв. м, в почве обнаружены токсичные химические элементы: цинк, свинец и сера. Жители забили тревогу в августе прошлого года - на территории в большом объеме начали складировать останки крупного рогатого скота, отходы с птицефермы и бытовой мусор. Из-за периодических пожаров по окрестностям распространялся дым со зловонным запахом. В итоге собственников земли - Бархатовскую птицефабрику и администрацию Березовского района - привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в 600 тысяч рублей, а также провести рекультивацию загрязненных участков.

"Региональный оператор вывез отходы с территории свалки, представители птицефабрики завезли несколько тонн свежей земли, чтобы восстановить плодородный слой почвы. В ближайшее время будут взяты пробы почвы, в случае отсутствия загрязняющих веществ в земле агропредприятие планирует использовать участок по сельскохозяйственному назначению", - рассказала активист Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.

В Астраханской области в январе нынешнего года жители сообщили в Народный фронт об обнаруженных в зарослях тростника 34 тушах крупного рогатого скота. После обращения ОНФ в надзорные органы скотомогильник был ликвидирован.

В августе свалка из останков животных, отработанных покрышек, битого кирпича и мусора, перемешанных с грунтом, была обнаружена в Омской области. После обращения ОНФ в Росприроднадзор останки животных были удалены, однако строительные и другие отходы остались, активисты добиваются от муниципалитета завершения работы.

Фото: Минприроды РО
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В Кургане уже не первый год беспокоит общественников и жителей ангар, где сжигаются медицинские отходы. "Прокуратура Курганской области приостановила работу ангара. Мы добились возбуждения в отношении центра утилизации медицинских отходов дела об административном правонарушении, суд приостановил их деятельность на 90 суток. Ангар расположен между двумя крупными медицинскими учреждениями и в жилой зоне. У предприятия нет проекта санитарно-защитной зоны и установленного особого режима использования территории. Исполнение находится на нашем контроле и на контроле природоохранной прокуратуры", - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин.

Сообщить о свалке для включения ее в рейтинг и последующей ликвидации можно, обратившись в региональное подразделение ОНФ.

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