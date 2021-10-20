Аморальные поступки стали основной причиной увольнения россиян

Стало известно, за что россиян увольняют чаще всего. В основном, это аморальные поступки или плохие отношения с коллективом. К такому выводу пришли эксперты сервисов "Работа.ру" и "СберСтрахование" по итогам опроса работодателей, сообщает РБК.

Аморальный проступок стал самой веской причиной для увольнения среди 45% опрошенных. 36% сказали, что достаточным поводом являются плохие отношения с коллективом. Еще 32% работодателей готовы уволить сотрудника из-за частых опозданий, болезней или отгулов, а 29% - за то, что работник часто отвлекается в рабочее время. 6% респондентов считают веским подом уволить человека, если он не хочет брать сверхурочную работу.

Как показал опрос, в 2021 году 80% работодателей приходилось увольнять сотрудников, но, в основном - по собственному желанию. И 75% респондентов заявили, что всегда сначала стараются договориться с подчиненными.

По мнению юристов, работодатель не имеет права увольнять сотрудника за посты в социальных сетях, внешний вид или политические взгляды.