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20.10.2021 18:52
Рубрика: Власть

Нотариусы смогут направлять электронные доверенности на портал госуслуг

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
У граждан может появиться возможность получать электронные доверенности от нотариуса прямо в личном кабинете на портале госуслуг. Правда, для этого потребуются изменения в законодательство.

Новость прозвучала на круглом столе "Проблемы правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации", который прошел в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как рассказал врио директора департамента развития сервисов и клиентского опыта минцифры Тимур Зарипов, на "Госуслугах" реализован ряд сервисов, связанных с нотариатом. И есть перспективы их развития, которые также требуют определенных изменений в законодательстве, с целью успешной работы целого спектра планируемых сервисов.

В том числе, как отметил представитель минцифры, обсуждается возможность того, чтобы нотариусы могли передать оформленную в электронном виде доверенность в личный кабинет гражданина. Ее можно будет использовать для подачи заявлений на "Госуслугах", например, в налоговую службу.

Естественно, оформлять доверенность надо будет лично. . Но в случае внедрения новации гражданину не придется самому закачивать электронный документ на портал.

Весной этого года в двух регионах страны запустили запись на прием к нотариусу для открытия наследственного дела, что позволит гражданам получить информацию о выданных им доверенностях,. Прорабатываются сервисы о предоставлении сведений об открытии наследственных дел, записи на прием к нотариусу.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев отметил, что институт нотариата в современных условиях является не просто частью правовой системы России, поскольку уже давно вышел за рамки собственно юридической деятельности, а превратился в полноценный институт гражданского общества.

В свою очередь, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подчеркнул, что законодатель последовательно расширяет компетенцию нотариуса, чтобы обеспечить стабильность и законность гражданского оборота.

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