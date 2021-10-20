Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе

Ситуация на газовом рынке в Европе в краткосрочной перспективе не выправится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится", - отметил вице-премьер.

По его словам, ситуация будет зависеть, среди прочего, от прохождения осенне-зимнего периода и уровня температур, а также от уровня спроса на газ в Европе и на других рынках.

Новак отметил, что с начала года цены на газ выросли примерно в 3,5 раза.

"В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", - добавил вице-премьер.

В начале октябре цены на газ в Европе превысили абсолютный максимум в 1950 долларов за тысячу кубометров. После этого котировки в течение дня снизились ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.

С утра в среду фьючерсы на газ торгуются на уровне 1150 долларов за тысячу кубометров, что все равно является рекордными уровнями.