Новости

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций 16:53
Собчак рассказала о допросе после смертельного ДТП в Сочи 16:39
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в среду вечером 16:38
ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО 16:31
Ларису Гузееву выписали из больницы 16:29
Глава Минэнерго спрогнозировал рост энергопотребления в России зимой 16:19
Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы 16:15
Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе 16:14
Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России 16:12
Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили 16:07
МИД РФ назвал теракт в Сирии "наглым вызовом" 15:46
Путин призвал граждан России активно прививаться от коронавируса 15:40
Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Новак оценил сроки решения газовых проблем в Европе

Текст: Василий Кошкин

Ситуация на газовом рынке в Европе в краткосрочной перспективе не выправится. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Фото: iStock
Кто больше всех заработает на высоких ценах на газ

"Складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится", - отметил вице-премьер.

По его словам, ситуация будет зависеть, среди прочего, от прохождения осенне-зимнего периода и уровня температур, а также от уровня спроса на газ в Европе и на других рынках.

Новак отметил, что с начала года цены на газ выросли примерно в 3,5 раза.

"В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза - до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз", - добавил вице-премьер.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
В Кремле ответили на обвинения Запада по газу

В начале октябре цены на газ в Европе превысили абсолютный максимум в 1950 долларов за тысячу кубометров. После этого котировки в течение дня снизились ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.

С утра в среду фьючерсы на газ торгуются на уровне 1150 долларов за тысячу кубометров, что все равно является рекордными уровнями.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Путин поручил подготовить меры по сдерживанию цен на сельхозпродукцию
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию