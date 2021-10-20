Новак предупредил о грядущем росте цен на помидоры и огурцы

В России существует риск нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина. Он связал это с подорожанием азотных удобрений и сокращением производства на предприятиях по всей Европе.

Первопричина роста - реакция смежных отраслей на рост стоимости газа. "Приостанавливают свою деятельность и металлургические предприятия, которые используют в своей деятельности электроэнергию в значительной части. Например, крупный производитель цинка из Бельгии сократил выпуск продукции на 50% на трех своих заводах в Нидерландах и Франции", - рассказал Новак.

В Китае из-за дефицита электроэнергии закрыто около 160 предприятий текстильной и легкой промышленности. "Возникают проблемы и в производстве продуктов питания, особенно в тепличном хозяйстве, где высокий рост цен не позволяет иметь производство овощей. То есть есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов", - предупредил Новак (цитата по ТАСС).

В последние месяцы цены на газ в Европе находятся на относительных максимумах. Из-за удорожания голубого топлива часть промышленных предприятий Европы сокращает производство и старается покрыть в первую очередь потребности внутреннего рынка, и лишь во вторую - внешнего.