Новорожденным могут начать выдавать полис ОМС проактивно

Полис обязательного медицинского страхования планируют выдавать новорожденному ребенку проактивно. То есть, родителям не придется писать заявление для того, чтобы получить этот документ, рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС)

Отмечается, что законопроект об этом уже внесен в Госдуму и готовится к первому чтению.

Как пояснила руководитель ФФОМС Елена Чернякова, любой гражданин Российской Федерации имеет гарантированное право на бесплатную медицинскую помощь. Поэтому, предполагается, что после оформления свидетельства о рождении ребенку сразу выдадут полис медицинского страхования. Он будет электронным - в виде записи в едином цифровом реестре застрахованных лиц. Документ появится в личном кабинете на портале госуслуг у родителей. При желании его всегда можно будет оформить в бумажном виде.

По словам Черняковой, страховую организацию предложат выбрать маме, но если с этим возникнут трудности, то территориальный фонд обязательного медицинского страхования ее назначит самостоятельно. Планируется, что в дальнейшем он будет распределять неопределившихся в своем выборе новых застрахованных граждан пропорционально между страховыми организациями, которые представлены в регионе. При этом, страховщика всегда можно поменять.

Руководитель ФФОМС также обратила внимание, что для взрослых россиян порядок оформления полиса ОМС пока останется заявительным. Однако в законопроекте предусмотрено, что граждане могут отказаться от бумажного документа в пользу электронного. Планируется, что в перспективе число бумажных полисов ОМС будет сокращаться. Согласно проекту бюджета фонда расходы на их изготовление должны уменьшаться в среднем на 10% каждый год. Так, в 2022 году на изготовление бумажных медицинских полисов ФФОМС планирует потратить - 1,26 млрд рублей, в 2023 году - 1,1 млрд рублей, в 2024 году - 1,0 млрд рублей.