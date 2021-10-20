Нужно ли устанавливать верхнюю планку стоимости обучения в вузах

Депутаты Госдумы предложили установить предельно допустимые цены за обучение в вузах: не выше восьми прожиточных минимумов. Насколько "рабочим" может быть такое предложение?

Сегодня стоимость года обучения в российских вузах доходит порой и до миллиона рублей - курсы с таким ценником есть, например, в МГИМО. Из частных университетов самый дорогой - казанский "Иннополис": обучение по направлению "Информатика и вычислительная техника" здесь "золотое" - более миллиона рублей. Действительно, для многих это - целое состояние. Но речь все же о топовых вузах, ведущих, где такие траты более чем оправданы: большинство занятий ведутся на английском или другом иностранном языке, лекции читают профессора с мировыми именами и преподаватели с опытом работы в ведущих компаниях мира.

Стоимость обучения может отличаться и в зависимости от направления подготовки. Так, например, в бакалавриате на направлении "Электроэнергетика и электротехника" учиться будет дороже, чем на направлении "Экономика". Почему?

- Для качественного образования в любой инженерной области, в том числе электроэнергетике, требуется больше материальных затрат, например, на приобретение оборудования и содержание лабораторий, - прокомментировали "РГ" в Российском новом университете.

Ежегодно Минобрнауки определяет корректирующие коэффициенты к существующей методике расчета стоимости обучения. И вузы не имеют права устанавливать размер платы за учебу ниже своих затрат на это обучение, иначе пострадает качество. Снизить плату для студентов можно, но разницу придется "покрывать" за счет внебюджетных доходов вуза.

- Рассматривать эту тему необходимо в системе, в тесной связи с остальными экономическими аспектами жизни вуза, - говорит Ректор РосНОУ, председатель Ассоциации негосударственных вузов России Владимир Зернов. - Конечно, решения в интересах граждан должны рассматриваться, но они не должны быть в ущерб интересам вузов. Если вузы снизят стоимость, то их развитие остановится, снова будет отток кадров, как это было в начале 1990-х. Ничего позитивного из этого, увы, не выйдет. Сейчас разброс стоимости в вузах очень большой. Хотя бюджет даёт всем сравнимые величины, разброс - в несколько раз. Есть вузы, в которых плата укладывается в цифры, приводимые депутатами, в других вузах она значительно выходит за эти. У "Иннополиса", например, плата за учебу существенно выше, чем в МГУ или в Высшей школе экономики. Но если университету "Иннополис" эту стоимость ограничить, понятно, что он не сможет развиваться.

Для других частных вузов это решение будет практически приемлемым. Например, в РосНОУ не такая высокая плата за обучение, мы в эти цифры укладываемся. Хотя нам, в отличие от государственных вузов, не компенсируют расходы на налоги, коммунальные услуги.

Важно понять, на основе чего рассчитаны данные - почему именно восемь прожиточных минимумов? Если дать хотя бы небольшой экономический расчет, то, наверное, цифры будут более понятными.

Мнение

Владимир Тимонин, первый проректор Российского университета транспорта.

- В первую очередь важно отметить, что стоимость обучения не может быть ниже уровня, который выделяет государство для обучения по тому или иному направлению подготовки. Во - вторых, вузы, за исключением "топовых", не заинтересованы в завышении цен, поскольку между учебными заведениями присутствует конкуренция. Многие вузы, наоборот, даже снижают цену за счет средств от приносящей доход деятельности, чтобы привлечь студентов и увеличить контингент. Поэтому инициатива касается исключительно топовых вузов с высокой стоимостью обучения. В нашей стране само по себе высшее образование доступно, в вузах есть много бюджетных мест. Количество платных мест вуз определяет самостоятельно. Тут срабатывают законы рынка - спрос рождает предложение.