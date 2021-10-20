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20.10.2021 21:20
Рубрика: Власть

Около 1 200 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 72 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 41,7 тысячи человек.

За то же время после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 141 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 192 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 754 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Четырнадцать заболевших лечат гражданские медики. Еще 424 человека изолированы на дому.

Сообщается, что четверо инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У двенадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 128 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 180 человек.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 410 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29 тысячам пациентов, из которых почти 10,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано около 240,25 тонны жидкого кислорода для нужд регионов", - сообщили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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