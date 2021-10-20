Онлайн-магазины приготовились к продаже рецептурных лекарств

Разрешение продавать рецептурные лекарства в интернет-магазинах заодно позволит увеличить обороты и безрецептурных лекарств, уверены участники рынка. Пока эксперимент по продаже планируется начать с нового года и только в трех регионах, но и здесь многое будет зависеть от скорости принятия поправок в "лекарственное" законодательство.

Простые лекарства, например, от простуды, сейчас можно получить уже через 20 минут после заказа. Фото: Александр Корольков

По оценкам экспертов Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии оборот интернет-торговли аптечными товарами составил 7,17 млрд рублей - это 0,5% в общем обороте электронной коммерции. В 2020 году эта доля составляла 0,2%.

Рецептурные препараты ищут в среднем в три раза чаще безрецептурных, рассказали "РГ" в пресс-службе OZON. Из-за отсутствия разрешения на торговлю рецептурными препаратами удовлетворить этот спрос не представляется возможным. Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, это сокращает спрос и на безрецептурные препараты. "Человек не будет заказывать в интернете даже 9 из 10 препаратов, если за последним все равно придется идти в аптеку. По данным ретейлеров, по этой причине на этапе формирования корзины "отваливаются" 80% заказов", - рассказал Соколов "РГ".

Важную социальную направленность доставки лекарств во время пандемии отмечают в сервисе "Сбермаркет". "Если онлайн-доставка продуктов экономит время и силы клиента, доставка лекарств дает возможность получить необходимое, когда ты не можешь сходить в аптеку из-за плохого самочувствия. Уже сейчас можно через 20 минут получить лекарства для лечения простуды, аллергии и других распространенных недомоганий. Когда к этому перечню присоединятся рецептурные средства, это даст новые возможности для клиентов - получить необходимые лекарства, как только рецепт появится в их медицинской карте. Можно будет заказывать их не только для себя, но и для пожилых родственников", - рассказал "РГ" Павел Глухов, руководитель по GR компании "Сбермаркет".

Пилотный проект по торговле рецептурными препаратами должен стартовать в Москве, Московской и Белгородской областях 1 января 2022 года, об этом в начале октября рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По словам министра, в настоящий момент вся необходимая инфраструктура сформирована.

Реализуется проект в рамках Закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", вступившего в силу в январе. За разработку правовых документов по пилотному проекту отвечает минэкономразвития. Как пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства, законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" разработан, прошел общественное обсуждение и согласован минздравом и минюстом. Сейчас минэкономразвития готовится внести его в правительство, после одобрения совместно с рынком будут выработаны конкретные параметры проекта.

Люди часто не хотят заказывать в интернете 9 из 10 лекарств, которые набрали в корзину, если за последним препаратом все равно придется идти в аптеку

В минздраве отмечают необходимость исключить из эксперимента ряд категорий препаратов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, речь идет наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратах, а также содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществах и их прекурсорах, спиртосодержащих лекарственных препаратах с объемной долей этилового спирта свыше 25%, радиофармацевтических лекарственных препаратах, иммунобиологических лекарственных препаратах, имеющих в соответствии с инструкцией температурный режим хранения ниже 8С.

Дополнить проект по доставке должно предложение минздрава о создании реестра лекарственных назначений и рецептов, подготовленное в аппарате министра. Как отмечает глава Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, это может оказать серьезную поддержку реализации рецептурных препаратов и похоже на то, как подобные процессы реализованы в Китае.

Ранее глава "Почты России" Максим Акимов рассказал "РГ" о том, что госкомпания возьмет на себя организацию аптечных пунктов в труднодоступных населенных пунктах страны и доставку лекарственных препаратов. Это будет сделано в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.