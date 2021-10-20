Онлайн-магазины приготовились к продаже рецептурных лекарств

Новости

В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 19:59
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 19:53
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 19:50
Москву сковали 9-балльные пробки 19:48
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 19:44
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 19:37
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 19:28
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест 19:25
Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы 19:20
В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 19:13
Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек 19:00
В Москве выпал первый снег 18:34
В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2 18:30
"Спартак" ведет в счете после первого тайма против "Лестера" 18:29
Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года 18:24
СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica 18:14
В США зафиксировали новый вариант коронавируса 18:12
Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики 18:06
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 17:44
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ 17:40
Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского 17:26
В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями 17:18
Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 18:45
Рубрика: Экономика

Онлайн-магазины приготовились к продаже рецептурных лекарств

Текст: Олег Капранов
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Разрешение продавать рецептурные лекарства в интернет-магазинах заодно позволит увеличить обороты и безрецептурных лекарств, уверены участники рынка. Пока эксперимент по продаже планируется начать с нового года и только в трех регионах, но и здесь многое будет зависеть от скорости принятия поправок в "лекарственное" законодательство.
Простые лекарства, например, от простуды, сейчас можно получить уже через 20 минут после заказа. Фото: Александр Корольков Простые лекарства, например, от простуды, сейчас можно получить уже через 20 минут после заказа. Фото: Александр Корольков
Простые лекарства, например, от простуды, сейчас можно получить уже через 20 минут после заказа. Фото: Александр Корольков

По оценкам экспертов Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии оборот интернет-торговли аптечными товарами составил 7,17 млрд рублей - это 0,5% в общем обороте электронной коммерции. В 2020 году эта доля составляла 0,2%.

Фото: iStock
Назван топ-10 самых востребованных лекарств во время пандемии

Рецептурные препараты ищут в среднем в три раза чаще безрецептурных, рассказали "РГ" в пресс-службе OZON. Из-за отсутствия разрешения на торговлю рецептурными препаратами удовлетворить этот спрос не представляется возможным. Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, это сокращает спрос и на безрецептурные препараты. "Человек не будет заказывать в интернете даже 9 из 10 препаратов, если за последним все равно придется идти в аптеку. По данным ретейлеров, по этой причине на этапе формирования корзины "отваливаются" 80% заказов", - рассказал Соколов "РГ".

Важную социальную направленность доставки лекарств во время пандемии отмечают в сервисе "Сбермаркет". "Если онлайн-доставка продуктов экономит время и силы клиента, доставка лекарств дает возможность получить необходимое, когда ты не можешь сходить в аптеку из-за плохого самочувствия. Уже сейчас можно через 20 минут получить лекарства для лечения простуды, аллергии и других распространенных недомоганий. Когда к этому перечню присоединятся рецептурные средства, это даст новые возможности для клиентов - получить необходимые лекарства, как только рецепт появится в их медицинской карте. Можно будет заказывать их не только для себя, но и для пожилых родственников", - рассказал "РГ" Павел Глухов, руководитель по GR компании "Сбермаркет".

Пилотный проект по торговле рецептурными препаратами должен стартовать в Москве, Московской и Белгородской областях 1 января 2022 года, об этом в начале октября рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. По словам министра, в настоящий момент вся необходимая инфраструктура сформирована.

Реализуется проект в рамках Закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", вступившего в силу в январе. За разработку правовых документов по пилотному проекту отвечает минэкономразвития. Как пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства, законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" разработан, прошел общественное обсуждение и согласован минздравом и минюстом. Сейчас минэкономразвития готовится внести его в правительство, после одобрения совместно с рынком будут выработаны конкретные параметры проекта.

Люди часто не хотят заказывать в интернете 9 из 10 лекарств, которые набрали в корзину, если за последним препаратом все равно придется идти в аптеку

В минздраве отмечают необходимость исключить из эксперимента ряд категорий препаратов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, речь идет наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратах, а также содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществах и их прекурсорах, спиртосодержащих лекарственных препаратах с объемной долей этилового спирта свыше 25%, радиофармацевтических лекарственных препаратах, иммунобиологических лекарственных препаратах, имеющих в соответствии с инструкцией температурный режим хранения ниже 8С.

Дополнить проект по доставке должно предложение минздрава о создании реестра лекарственных назначений и рецептов, подготовленное в аппарате министра. Как отмечает глава Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, это может оказать серьезную поддержку реализации рецептурных препаратов и похоже на то, как подобные процессы реализованы в Китае.

Ранее глава "Почты России" Максим Акимов рассказал "РГ" о том, что госкомпания возьмет на себя организацию аптечных пунктов в труднодоступных населенных пунктах страны и доставку лекарственных препаратов. Это будет сделано в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Лавров раскритиковал США за неучастие в консультациях по Афганистану
Хинштейн: Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию