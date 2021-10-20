Определены лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России прошло заседание Экспертного совета по премиям в области литературы и искусства при Постоянном Комитете Союзного государства. Названы соискатели на эту высокую награду за 2021-2022 годы.

Напомним: премии в пять миллионов российских рублей присуждаются раз в два года за произведения, вносящие большой вклад в укрепление братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией. Впервые премия была присуждена в 2002 году. Ее лауреатами в разные годы становились выдающиеся деятели культуры двух братских стран.

Как рассказала после голосования статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, победители пока не названы, так как окончательное решение примет Высший Госсовет Союзного государства.

- Пока мы не можем огласить итоги нашего голосования, но скажу, что в июне мы отобрали шорт-лист премии - четыре проекта, которые Постоянному Комитету Союзного государства, экспертам обоих министерств культуры показались самыми интересными, - отметила Алла Манилова.

От России в шорт-лист вошли: издательский проект, посвященный 75-летию общей Победы народов Советского Союза в Великой Отечественной войне "Историческая память Союзного государства" (коллектив авторов: Иван Антонович, Сергей Кандыбович, Пётр Климук, Александра Козополянская, Оксана Солопова, Екатерина Роева-Мкртчян, Николай Чехлов), и проект "Ржевский Мемориал Советскому солдату" (коллектив авторов: Андрей Коробцов, Константин Фомин).

От Беларуси номинировались: балерина, ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Беларуси Ирина Еромкина за образы главных героинь в спектаклях: Анастасии в балете "Анастасия" В. Кузнецова, Анны Карениной в балете "Анна Каренина" на музыку П. Чайковского, Евы в балете "Сотворение мира" А. Петрова - и концертные программы в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (коллектив авторов: Леонид Богорад, Александр Вавилов, Ирина Ковлена, Сергей Петров, Марина Романовская).

По словам Аллы Маниловой, три проекта получили абсолютное большинство голосов членов Экспертного совета.

Первый заместитель министра культуры Беларуси Валерий Громада заявил, что на премию Союзного государства всегда выдвигаются значимые проекты: "Если говорить о российских номинантах, у меня в кабинете стоит копия Ржевского мемориала. Без сомнения, это очень важно. Это память, ее сохранение. Недопущение героизации нацизма, искажения и фальсификации фактов о нашей Великой Победе".