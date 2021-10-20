Памфилова: В начале декабря ЦИК представит подробный анализ выборов

Центризбирком рассмотрит все аспекты прошедшей избирательной кампании и в начале декабря представит подробный отчет, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании в среду.

"У нас еще кампания, избирательный цикл не закончился. Мы сейчас анализируем очень внимательно все аспекты прошедшей избирательной кампании", - сказала она и напомнила, что по закону финальным мероприятием выборов является представление ЦИКом Федеральному Собранию финансового отчета.

К этому моменту, сообщила Памфилова, комиссия "по итогам глубочайшего анализа" представит общественности "подробнейшую информацию с уточненными статистическими данными". ЦИК намерен "разбить в пух и прах постулаты некоторых плохо информированных и сознательно искажающих информацию комментаторов". "В начале декабря все это будет в полной мере представлено общественности", - сказала глава комиссии.