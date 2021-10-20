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20.10.2021 16:48
Рубрика: Общество

Патриарх объяснил стрельбу в школах отсутствием религиозного образования

Текст: Елена Яковлева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что от трагических инцидентов со стрельбой в школах может "застраховать" преподавание там основ религии.

Фото: iStock
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- Сколько бы противники любых упоминаний о религии в школе ни говорили о светскости, о том, что школа не должна касаться вопросов веры в Бога, в итоге мы видим молодых ребят, которые, назвав самих себя "богами", а всех остальных "биомусором", берут в руки оружие и идут убивать, не зная, просто не понимая, что Бог - это не поставление себя выше других, не некое горделивое право судить и приговаривать к жизни или смерти, а любовь и свет, - сказал патриарх на встрече с преподавателями основ религиозных культур и светской этики. Его слова приводятся на сайте РПЦ.

Причины трагедий в Керчи, Казани и Перми, побудившие подростков взяться за оружие, по мнению патриарха, лежат в псевдорелигиозной сфере. Знакомство же с истинными религиозными ценностями, наоборот, могло бы стать профилактикой подобных трагедий.

- Если мы не хотим, чтобы человек безграмотно писал, мы учим его орфографии. Если не хотим, чтобы делал математические ошибки, учим математике. Для того, чтобы ребенок не попал под машину, мы учим его соблюдать правила дорожного движения. Чтобы предохранить детей от неверного или искаженного восприятия религии, нам следует предоставить им возможность познакомиться с религиозной традицией своего народа, сформировавшей систему нравственных ценностей, лежащих в основе общепринятых норм поведения и законов, - сказал патриарх, обращаясь к учителям.

Выразив свое одобрение решению вернуть школе воспитательные функции, патриарх отметил, что очень важна религиозная грамотность замдиректоров по воспитательной работе. Она позволит им быть компетентными, в том числе в отношении распознавания и профилактики деструктивных настроений среди школьников.

Общество Религия Общество Образование Патриарх Кирилл

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