PayPal планирует купить фотохостинг Pinterest

По словам людей, близких к сделке, PayPal недавно обратилась к Pinterest. По данным одного из источников, компании обсуждали вероятную сумму сделки, исходя из цены акции в размере около $70 за штуку. Таким образом, Pinterest оценивается примерно в $39 миллиардов.

После сообщения о потенциальной сделке акции Pinterest выросли на 19% и достигли $66 за штуку. Акции PayPal в свою очередь упали на 3,3%, вследствие чего капитализация компании составила $309 миллиардов.

Как предполагает интернет-эксперт Григорий Бакунов, объем информации о пользователях, которым обладает Pinterest, мог стать основной причиной заинтересованности PayPal в сделке.

"Основа бизнес-модели Pinterest - супер-контекстная реклама, ведь на сервисе пользователь составляет коллекции из объектов, которые ему интересны. Можно пофантазировать и решить, что PayPal хочет построить новый рекламный продукт на стыке их бизнесов. Достаточно легко представить, как эти бизнесы могут быть объединены и дополнять друг друга. Кроме того, в современном мире нет ничего важнее, в том числе и для финансового сектора, чем знать и понимать своего пользователя. А данных у Pinterest настолько много, что их легко можно применить для улучшения показателей PayPal", - рассказал Бакунов "РГ".

Ранее появлялись сообщения о том, что после увольнения сооснователя соцсети Эвана Шарпа, который отвечал за дизайн и продукты компании, Pinterest находится в кризисе.