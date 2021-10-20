Песков не исключил общения Путина и Байдена в этом году

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться уже в этом году в том или ином формате. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова (помощник президента РФ - прим. "РГ") с Нуланд (заместитель госсекретаря США - прим. "РГ") обсуждались различные варианты, были достигнуты определенные понимания​​​. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - напомнил Песков.

Отвечая на вопрос, реально ли провести встречу в этом году, пресс-секретарь президента сказал: "В том или ином формате вполне реально. Мы своевременно вас проинформируем".