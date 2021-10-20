Песков рассказал о своих антителах от коронавируса

Пресс-секретарь президента России пояснил, почему до сих пор не сделал прививку от коронавируса - из-за высокого уровня антител. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител сохраняется, и прививка делается для того, чтобы получить эти антитела", - сказал Дмитрий Песков. "У меня он пока слишком высокий, чтобы делать прививку", - оценил он.

"Жду, когда он опустится", - заключил Песков. Напомним, что пресс-секретарь президента болел коронавирусом весной прошлого года.