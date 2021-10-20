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20.10.2021 13:17
Рубрика: Власть

Песков заявил о признаках экономического коллапса в Афганистане

Текст: Кира Латухина

Талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации - прим. "РГ") не признаны в мире, но по факту руководят Афганистаном. Никто не заинтересован в параличе этого государства, поэтому прямые контакты нужны, чтобы понять, что там происходит, и какие планы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Де-юре талибы не признаны мировыми державами, также они не признаны РФ, но де-факто талибы - руководство страны Афганистан", - напомнил Песков. "Ситуация в Афганистане имеет чрезвычайно важное значение для нас, для пространства и территории, которая объединяет нас и наших союзников по различным объединениям", - добавил он.

Поэтому де-факто это общение осуществляется, сейчас идет "московский формат", констатировал пресс-секретарь президента. "Прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов, их основная линия и планы", - пояснил он. Песков утвердительно ответил на вопрос, можно ли встречу назвать информационной.

"Все страны заинтересованы в понимании сути происходящего в стране, там все признаки гуманитарной катастрофы, экономического коллапса, и все страны, в том числе и те, что в "московском формате", пытаются нащупать возможность, чтобы как-то помогать этим людям понять, что с ними будет и как избежать дальнейшей катастрофы", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Никто не заинтересован в полном параличе государства, которое граничит в том числе с СНГ", - заключил он.

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