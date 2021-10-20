ПФР будет информировать ряд россиян о причитающихся им ежемесячных выплатах

В ведомстве напоминают, что начиная с 1 января 2022 года социальные пенсии по инвалидности и страховые пенсии по инвалидности будут назначаться проактивно. Человек, признанный инвалидом, не должен будет писать заявление о назначении пенсии. Данные Пенсионный фонд будет брать в федеральном реестре инвалидов. То есть для назначения пенсии по инвалидности гражданину, признанному инвалидом, не требуется посещения территориального органа ПФР.

"Таким образом, возникает необходимость проактивного информирования граждан, являющихся законными представителями нетрудоспособных лиц, например, родителя ребенка-инвалида, о предоставлении им информации об имеющихся у них правах на меры социальной поддержки в связи с установлением ребенку инвалидности", - говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Проактивно об ежемесячных выплатах будут информировать родственников или законных представителей следующих категорий граждан:

- достигших возраста 80 лет, признанных в установленном порядке недееспособными;

- которым впервые установлена I группа инвалидности, признанных в установленном порядке недееспособными;

- которые впервые признаны инвалидами с детства I группы, и признанных в установленном порядке недееспособными;

- которым впервые установлена категория ребенок-инвалид.

Информирование будет осуществляться через личный кабинет законного представителя на портале госуслуг при условии регистрации указанного лица, в единой системе идентификации и аутентификации. В отношении законных представителей, не зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, информирование будет осуществляться по почте через организации почтовой связи.