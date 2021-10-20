Пхеньян отчитался об успешном ракетном пуске с подлодки

Северная Корея официально сообщила подробности произведенного 20 октября запуска баллистической ракеты. Пхеньян во многом подтвердил худшие опасения Сеула, заявив, что успешно испытал новый вид баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), запустив ее непосредственно с субмарины. Зарубежные эксперты отмечают, что запуск стал во многом реакцией на аналогичные южнокорейские испытания месяцем ранее, а Юг и Север развернули ожесточенную гонку вооружений, объясняя подобные действия "заботой исключительно о самообороне и мире".

Если говорить официальным языком Центрального телеграфного агентства Кореи и партийной газеты КНДР "Нодон Синмун", то вчера, 19 октября, "Академия национальной обороны КНДР произвела испытательный запуск новой БРПЛ". Отмечается, что старт новой баллистической ракеты был произведен "с подлодки "Ёнун 8.24" (в переводе "Герой 24 августа"), которая пять лет назад успешно произвела запуск первой БРПЛ". Подчеркнуто, что запуск был успешным, а в новой БРПЛ "внедрены многие продвинутые технологии управления и наведения, включая боковое маневрирование и планирующее скачущее маневрирование", о чем ученые-ракетчики КНДР "с гордостью, верностью и честью" доложили в Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

Южнокорейцы сразу заподозрили, что испытывалась именно БРПЛ, хотя некоторые эксперты не исключали запуск "обычной" баллистической ракеты (БЛ), включая неудачный полет какой-то БЛ большой дальности. Вместе с тем большинство специалистов полагали, что запуск был осуществлен с подводной лодки класса "Корэ" водоизмещением 2000 тонн, которую северяне называют "Ёнун 8.24". А испытывалась какая-то из БРПЛ семейства "Пуккыксон" (в переводе "Полярная звезда"). Учитывая, что, согласно южнокорейским оценкам дальность полета была относительно небольшой - назывались цифры от 430 до 590 км при высоте полета до 60 км, было высказано предположение о запуске северянами нового уменьшенного варианта ракеты "Пуккыксон".

Данный запуск стал лишь частью гонки вооружений, которую развернули между собой Юг и Север

В итоге, основываясь в том числе на официальном заявлении СМИ КНДР, в Южной Корее окончательно пришли к выводу, что Северная Корея успешно испытала уменьшенную версию БРПЛ "Пуккыксон", которую запустили с подводной лодки "Корэ". Данная ракета была показана по ТВ Северной Кореи в видеоматериалах, посвященных открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений КНДР "Самооборона-2021", где было продемонстрировано значительное число новых видов оружия. КНДР же теперь стала восьмой в мире державой, которая способна запускать баллистические ракеты с подводных лодок, что стало большим успехом для северокорейского ВПК и оборонной отрасли.

Зарубежные эксперты отмечают, что данный запуск стал лишь частью гонки вооружений, которую развернули между собой Юг и Север. Так, буквально месяц назад Южная Корея произвела собственный успешный запуск БРПЛ с подводной лодки, а теперь КНДР "ответила" на него. Как уже говорилось, на днях впервые в истории Северная Корея провела в стране публичную выставку вооружений, а 19 октября в окрестностях Сеула стартовало аналогичное мероприятие Южной Кореи - оборонная выставка ADEX-2021. В четверг, 21 октября, Южная Корея намерена впервые в истории попытаться полностью самостоятельно вывести на орбиту с собственной ракеты-носителя искусственный спутник. При этом обе Кореи постоянно подчеркивают, что их новые, более мощные виды оружия предназначены исключительно для самообороны и не направлены против кого-либо, но обещают, что продолжат наращивать военные мускулы.