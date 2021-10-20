Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы

До ЕГЭ еще далеко, но даже сейчас можно забронировать для себя льготное место в хорошем вузе. Как это? Просто надо поучаствовать в вузовской олимпиаде. Шансы победить есть - университеты очень ценят тех, кто пришел именно к ним на олимпиаду. Согласитесь, есть разница, если абитуриент подал заявления в пять вузов, и ему все равно куда он попадет. И совсем другое дело, если ты весь год участвуешь в олимпиаде выбранного вуза и пишешь работы, тебя уже видят и оценивают преподаватели. Открываем секрет: есть вузы, которые прибавляют хорошие баллы даже призерам отборочных этапов своих олимпиад. Итак, прямо сейчас надо обратить внимание на:

РАНХИГС

Олимпиада школьников РАНХиГС: регистрация на отборочный тур уже идет, сам тур начинается 22 октября. В основном академия предлагает гуманитарные профили: обществознание, история, журналистика, политология, экономика, финансовая грамотность. Есть иностранные языки, но только английский и китайский. Вот РАНХИГС как раз и дает хорошие дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений своим призерам отборочного этапа.

Между прочим, в вузе разработали бесплатный курс подготовки к олимпиаде по обществознанию, куда входят три блока - правоведение, социология и культурология. Запишитесь и смотрите на сайте.

ВШЭ

"Высшая проба": для 11-классников предлагается множество профилей - от философии до химии (всего олимпиада проводится по 26 профилям и приглашает к участию учеников с 7 по 11 классы). Какие льготы дает? 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету или зачисление без экзаменов. Регистрация будет идти до 28 октября.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Всероссийский чемпионат сочинений: дает дополнительные баллы или право учиться в Вышке бесплатно самым лучшим участникам. Регистрация заканчивается в эти дни.

СПбГУ

Олимпиада школьников СПбГУ: университет, как и Вышка, предлагает много профилей - от математики до журналистики. Отборочный этап начинается 20 октября. С 18 октября СПбГУ начал проводить онлайн лекции-консультации по предметам, которые есть на олимпиаде.

Победители и призеры могут рассчитывать на 100 баллов или зачисление без вступительных испытаний.

МФТИ

Олимпиада "Физтех": онлайн-этап проводится по математике, физике, биологии и уже начался. Кроме ценных призов - планшетов, электронных книг и наушников, самые лучшие участники получат путевку на заключительный этап олимпиады "Физтех". Победителям и призерам обещаны зачисление без экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ. Варианты заданий прошлых лет можно посмотреть по ссылке.

РЭУ им. Плеханова

Плехановская олимпиада школьников: олимпиада проходит по экономике, финансовой грамотности, русскому языку, иностранным языкам (по всем, кроме китайского), математике. Регистрация уже идет. Льготы участникам обещаны самые разные, вплоть до поступления вне конкурса. Но если ты просто дошел до очного тура и поучаствовал в нем, тоже получишь дополнительные баллы к ЕГЭ. Так что смысл напрягаться есть.