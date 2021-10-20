По ТВ покажут первое российское реалити о ветеринарах

Программы о врачах сегодня есть на каждом уважающем себя телеканале. Но о тех, кто лечит животных, до сих пор реалити-шоу, например, не снимали. Эту ситуацию решили исправить на канале "Ю". Первое российское реалити-шоу "Ветеринар" - о животных и их хозяевах - в эфире уже 23 октября в 15:00.

Предваряя выход первого выпуска, канал рассказывает в своем релизе о том, что согласно исследованиям, у 80% женщин есть домашние питомцы. Но что делать, когда заболевает четвероногий член семьи? Как помочь пациенту, если он не может сказать, что и где у него болит? И как успокоить хозяина, который не находит себе места?

В новом реалити-шоу зрители увидят истории людей, у которых заболели любимые животные. На помощь придет Айболит - то есть опытный ветеринар - ведущий проекта Кирилл Сачков. Он определит причину болезни, поставит диагноз и расскажет, как не допустить ее повторения. Среди пациентов будут не только котики и собаки, но и коза Зайка, страус Иван и другие редкие животные.

Кроме того, зрители проекта получат полезные советы по содержанию, уходу, кормлению и психологии питомцев. По наблюдениям ветеринаров, животное в 7 случаях из 10 заболевает по вине владельца, поэтому ведущий расскажет, как правильно обращаться с теми, кого мы приручили.

Кирилл Сачков - ведущий проекта, ветеринар, директор ветеринарной ассоциации "Национальный Ветеринарный Альянс", награжден медалью "За заслуги в служебном собаководстве".