Почему сортированный мусор все равно отвозят на полигоны

Парадокс отечественной мусорной реформы: на полигоны отправляют не только непригодные к переработке отходы, но и вполне себе ценные фракции, которые могут и должны стать вторичным сырьем. Причем попадают они туда не напрямую с помойки, а пройдя через сортировочный цех.

О такой коллизии рассказал глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев во время Российского экологического форума. По его словам, мощности по сортировке значительно превышают возможности по утилизации. И пока этот дисбаланс не будет устранен, пластик, стекло и другие предметы, имеющие все шансы на вторичное использование, придется доставлять на полигоны - ими некому заниматься.

"Проходит сортировку в районе 20 млн тонн отходов из 60 млн тонн, образовавшихся за год, - сказал Денис Буцаев. - Мощностей по обработке создано достаточно, но по утилизации - только 5-6% от необходимого объема. Сортируем больше, чем можем переработать. В результате часть отсортированного уходит на полигоны".

По словам главы ППК РЭО, ситуация исправится после того, как отрасль получит помимо тарифа, который платит население, деньги от механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Производители и импортеры будут обеспечивать переработку всей использованной ими упаковки и частично - самого товара.

"Без денег РОП переработка большинства фракций не будет экономически оправданной, - продолжил Денис Буцаев. - Сейчас охотятся разве что за бумагой и картоном, где коммерческая ситуация хорошая. Для остальных фракций объемов переработки не хватает критически". По словам гендиректора ППК РЭО, без платежей по РОП эти недостающие производства будут убыточными.

Следствием этого стал невысокий спрос на льготное финансирование инфраструктурных проектов отрасли по обращению с отходами. В этом году ППК РЭО удалось вложить 6,2 млрд рублей в 13 проектов в 11 регионах, хотя готовы были предложить на несколько миллиардов больше. На будущий год ситуация еще менее оптимистичная: пока есть заявки на 4,5 млрд рублей, а компания готова инвестировать 15 млрд рублей.

На сортировку попадает лишь треть отходов, которые образуются за год

Всего же в мусорную отрасль надо вложить 450 млрд рублей. Это должны быть и государственные, и частные деньги. По оценке Буцаева, когда получится направить на дела отрасли хотя бы 200 млрд рублей, результат станет сразу заметен - полигонное захоронение существенно сократится. Однако пока реальные инвестиции даже до этой промежуточной суммы недотягивают.

Все успехи мусорной отрасли сейчас зависят от того, сможет ли правительство в ближайшие пару недель согласовать проект закона об изменении РОП. Все положения были согласованы еще в конце прошлого года на заседаниях рабочей группы под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Однако в последний момент минпромторг запросил об отсрочке вступления в силу обновленной РОП на два года. Для "мусорщиков" это критично - платежи должны дать возможность для развития и инвестиций.

"Руководство страны поставило перед нами задачу запустить обновленный РОП с 1 января 2022 года, значит, он будет запущен", - отрапортовал Денис Буцаев. Однако пока министры не разрешат свои разногласия, внести законопроект в Госдуму будет невозможно. Депутатам тоже потребуется время на его рассмотрение и утверждение.

"Противодействие введению расширенной ответственности производителей очевидно: никому не хочется вкладываться в модернизацию производства, мы понимаем этот посыл бизнеса, - сообщила Виктория Абрамченко. - Но есть настроение граждан, которые хотят раздельного сбора отходов, ликвидации свалок и создания прозрачной системы обращения с отходами".

По словам вице-премьера, половина содержимого мусорных баков - упаковка. Если не перейти к ее обязательной и тотальной утилизации, выполнить национальную цель о сокращении объемов полигонного захоронения вдвое невозможно. Ради этого придется отказываться от тех видов упаковки, которые трудно извлечь из мусора и переработать, считает она.

"Отсрочки по утилизации упаковки просит минэкономразвития, - добавила Виктория Абрамченко. - Сейчас надо создавать мощности по переработке отходов, и делать это быстро, в том числе вместе с государством. У бизнеса на это было четыре года. Но мощностей по переработке создали мало. Кто-то был ответственным и вкладывался, а кто-то нет и теперь продолжает лоббировать перенос сроков обязательной утилизации упаковки. Это глупо, надо вместе с государством вкладываться в создание мощностей по переработке".

Кошелек

Тариф расти не будет

В результате реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами тариф за вывоз мусора не повысится, заверила Виктория Абрамченко.

"Это наше жесткое условие, - подчеркнула она. - Сейчас собираемость платежей за вывоз мусора не очень высокая, сказалась пандемия, тем не менее граждане за вывоз коммунальных отходов заплатили за год 190 млрд рублей, а платежи экологического сбора от бизнеса составили около 4 млрд рублей. Почувствуйте разницу".

Вместе с тем глава ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев допустил, что новые объекты по обращению с отходами смогут получать финансирование за счет тарифа для населения еще до начала работы на инвестиционном цикле.

Рейтинг

Названы регионы - лидеры мусорной реформы

Полностью завершить реформу отрасли обращения с отходами к 2024 году могут 13 регионов, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. "Есть еще целый ряд регионов, которые тоже могут подтянуться, - отметила она. - Всего завершить реформу к 2024 году может половина регионов страны, а к 2030 году - все остальные".

При составлении рейтинга учитывались вклад региона в создание экономики замкнутого цикла, динамика показателей обработки и утилизации, охват населения раздельным сбором отходов и ряд других факторов.

В результате рейтинг получился такой:

1) Астраханская область

2) Калининградская область

3) Курская область

4) Московская область

5) Мурманская область

6) Нижегородская область

7) Пензенская область

8) Саратовская область

9) Сахалинская область

10) Тульская область

11) Тюменская область

12) Ханты-Мансийский автономный округ

13) Ярославская область

Реформа отрасли обращения с отходами идет в 82 регионах страны. Москва и Санкт-Петербург присоединятся к ней в 2022 году, а в Хабаровском крае никак не могут определиться с региональным оператором.