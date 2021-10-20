Почему в Вильнюсе рекордными темпами наращивают импорт из Беларуси

Следуя проверенной веками традиции, дескать, война войной, а обед по расписанию, официальный Вильнюс спешит наращивать объемы товаров из соседней страны. Ведь аппетит приходит, как известно, во время еды.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Только за девять месяцев текущего года Литва импортировала белорусских товаров примерно на 800 млн евро, то есть на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новостные порталы ссылаются на данные, которые приводит Департамент статистики этой прибалтийской республики.

Кстати, на проблему белорусского импорта обратили внимание и литовские общественные активисты. Они, в частности, констатировали, что каждый десятый литр пива на полках их магазинов производит предприятие "Криница". Более того, подсчитано, что ежегодно на Балтийском побережье продают около 20 млн литров белорусского пенного напитка, что составляет почти десять процентов внутреннего рынка Литвы.

Но не только пивной базар ломится от продукции хлебосольных белорусов. Обозреватели напоминают, что еще два месяца назад литовские эксперты подсчитали, что по итогам первого полугодия импорт из Беларуси подскочил на 58,3 процента и составил почти 560 млн евро.

И, несмотря на воздвигнутую пирамиду из санкций, официальный Вильнюс стыдливо замечает, что поток товаров из Синеокой в Литву не только не замедлился, но и нарастает рекордными темпами.

Правда, в этой связи эксперт одного из крупнейших банков Швеции SEB Тадас Повилускас напоминает, что из-за пандемии в прошлом году торговля между странами замедлилась. То есть, он полагает, что отчасти Беларусь в Литве отыгрывает свои экспортные потери. За январь - сентябрь 2019 года она отправила в Литву продукции на 812,9 млн евро. За январь - август этого года - почти столько же (796,6 млн евро), и никакие санкции коллективного Запада этому не помешали.

И хотя, комментируя результаты первого полугодия, эксперт допускает, что во втором полугодии ситуация может выглядеть не столь впечатляюще, его прогнозы пока не сбываются. Ведь у бизнеса, как известно, свои предпочтения и законы. И в июле, и августе литовцы с азартом продолжали ударными темпами закупать белорусскую продукцию.

Кстати, портал RuBaltic.Ru обращает внимание на тот факт, что самую большую прибыль в торговле с Литвой в копилку Минска по-прежнему приносит электроэнергия. Та самая, от которой представители прибалтийского истеблишмента уговаривали своих партнеров отгородиться железным занавесом после пуска БелАЭС.

Но, как известно, обещать - еще не значит венчаться. И пока суд да дело, за восемь месяцев текущего года Литва заплатила за белорусское электричество 132,6 млн евро. А беспристрастная статистика была вынуждена признать, что поставки электричества не просто продолжаются - они растут по сравнению с периодом, когда атомный белорусский гигант в Островце еще не был запущен.