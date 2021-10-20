Статистика, опубликованная на официальном сайте МВД России, утверждает, что число случаев экстремизма с января по сентябрь увеличилось более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Произошло 854 эпизода, когда радикально настроенные люди пытались выразить неудовольствие и неуважение к чужим религиозным чувствам или национальности.

В то же время количество преступлений террористического характера снизилось на 4 процента.

При этом 46 терактов было предотвращено.

Всего же с начала года в России зарегистрировано 1521,5 тысячи преступлений. Рост числа регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах, снижение - в 51 регионе.

Ущерб от преступлений составил 345,7 миллиарда рублей, что на 11,9 процента меньше, чем годом ранее. Однако преступлений экономической направленности стало больше на 7,5 процента - 94,5 тысячи фактов. В основном речь идет о коррупции среди чиновников, незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов.

Почти каждое четвертое преступление совершено в пьяном виде - 28,2 процента. Как правило, это пресловутая "бытовуха" - пьяные дебоши и уличное хулиганство. К сожалению, именно в таких случаях чаще всего гибнут или получают тяжелые увечья участники "веселья".

Больше половины - 59,4 процента - расследованных преступлений совершено лицами, ранее уже совершавшими преступления.

А каждое 35-е преступление совершили подростки.