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20.10.2021 21:22
Рубрика: Общество

Поддерживал ли Ватикан нацистов

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
На площадке Российского исторического общества (РИО) прошел научный коллоквиум "Политика Святого престола в годы Второй мировой войны", организованный Центром по изучению истории религии и Церкви Института всеобщей истории РАН и Папским комитетом исторических наук.

У ученых оказались в руках новые документы фондов понтификата Пия XII (Эудженио Пачелли) в архивах Ватикана, рассекреченные в марте 2020 года.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
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Напомним, что в 1933 году между Германией и Святым престолом был подписан договор, так называемый Рейхсконкордат. Пачелли также обвиняют в том, что, зная о творящемся в нацистских концлагерях, он не выступил против Холокоста.

"Нет необходимости говорить, насколько актуальна эта тема. Все, что связано с позицией Ватикана в XX веке, для российских историков очень интересно, - сказал сопредседатель РИО и научный руководитель Института всеобщей истории Александр Чубарьян, открывая конференцию. - Уже прошло несколько встреч российских ученых с Папским комитетом исторических наук, где обсуждались отношения СССР и Ватикана. Особенно острыми являются вопросы, которые касаются позиции Святого престола во время Второй мировой войны. И здесь существуют разные точки зрения, а также нюансы и оттенки мнений о произошедшем".

Как считает академик, рассекреченные недавно документы позволят выработать конструктивный исторический подход к тем событиям. Чубарьян также сообщил, что в этом году состоится презентация совместной книги российских и ватиканских историков, посвященной теме войны.

По мнению американского историка-русиста, профессора Брандейского университета (США) и кафедры теологии МИФИ (Россия) Грегори Ли Фриза, роль папы Пия XII не может быть обрисована черно-белыми красками. Ватикан постепенно раскрывает архивы, которые делают картину объемнее. И там разные сведения. Да, документы подтверждают участие Ватикана в помощи сбежавшим из Европы нацистам. Но, с другой стороны, немецкие историки утверждают, что папе удалось не только сохранить нейтралитет, но и активно работать над улучшением положения евреев.

Историки, которые в марте 2020 года работали в архивах Ватикана, а точнее в разделе, посвященном Пачелли, убеждены: папа "был непреклонно-критичным к нацистам", а компромиссы с Гитлером он искал из-за своего антикоммунизма.

Историки, которые работали в архивах Ватикана, убеждены: папа "был непреклонно-критичным к нацистам"

В 1942 году понтифик получал множество сообщений о нацистских лагерях. Но не отреагировал на них, потому что хотел "оставаться беспристрастным".

Новые исследования также доказывают, что папа поддерживал немецкое противостояние Гитлеру начиная с попыток военных свергнуть его в 1937-м и 1940-м годах в надежде на заключение сепаратного мира с союзниками. Католические священники Германии также по-своему участвовали в сопротивлении, например, отказывались демонстрировать свастику. "Половина из 27 тысяч священников подвергалась запугиваниям: от допросов до казней", - рассказывает Фриз.

Справка "РГ"

Решение об открытии архивов принял лично Папа Римский Франциск. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви.

Общество История Вторая мировая война

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