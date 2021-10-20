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20.10.2021 22:21
Рубрика: Власть

Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства

Укрепление взаимодействия военных России и Беларуси, новые угрозы Союзному государству и совместное реагирование на них вчера обсудили в Москве на совместной коллегии оборонных ведомств.

"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Беларуси, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск, - отметил на коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу. - Так, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур".

Фото: Александр Кушнер
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Шойгу привел и другие факты повышенной военной активности НАТО у наших границ. Численность сил первоочередного задействования Альянса возросла с 25 до 40 тысяч военнослужащих. В Румынии и Польше США размещают противоракетные комплексы "Иджис Эшор". "При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять наряду с противоракетами крылатые ракеты "Томагавк" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - отметил министр обороны РФ.

Он сообщил, что количество полетов разведывательной и тактической авиации НАТО в приграничных с Россией районах возросло на треть. Все чаще к учениям у западной границы Союзного государства, сценарий которых основывается на вооруженном противоборстве с Россией, привлекаются не входящие в НАТО Грузия, Украина, Швеция и Финляндия. Особую озабоченность в Москве вызывает привлечение пилотов неядерных государств к учениям с отработкой применения тактических ядерных боеприпасов. "Видим в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул Шойгу.

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По его словам, помимо угроз военного характера наши страны сталкиваются с политическим и экономическим давлением со стороны так называемого коллективного Запада. Поэтому Москва и Минск вынуждены принимать ответные меры. Одной из них Шойгу назвал новую Военную доктрину Союзного государства. Она уже готова. Министр сказал, что документ планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

Власть Безопасность Армия

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