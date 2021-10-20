Похоронных агентов призовут к порядку

Новости

В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз 19:59
Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября 19:53
Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии 19:50
Москву сковали 9-балльные пробки 19:48
В гостиницах Заполярья начнут требовать QR-коды 19:44
Суд Украины заочно арестовал экс-премьера Азарова 19:37
Суд отклонил иск "Тинькофф банка" к МТС на 1,1 млрд рублей 19:28
В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест 19:25
Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы 19:20
В Ингушетии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 19:13
Росстат зафиксировал подорожание бензина на АЗС на 16 копеек 19:00
В Москве выпал первый снег 18:34
В США обнаружен новый вариант коронавируса AY4.2 18:30
"Спартак" ведет в счете после первого тайма против "Лестера" 18:29
Обвиняемого в поджоге машины Росгвардии могут осудить более чем на 3 года 18:24
СМИ: Цукерберга привлекут к даче показаний по делу Cambridge Analytica 18:14
В США зафиксировали новый вариант коронавируса 18:12
Введение в столице COVID-ограничений не повлияет на стабильность экономики 18:06
Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву" 17:44
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ 17:40
Федерация волейбола России убеждена в несознательном нарушении Мусэрского 17:26
В ГД внесен законопроект о ликвидации экологического ущерба компаниями 17:18
Военная база близ Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва 17:11
Цена биткоина побила исторический рекорд 17:06
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером" 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 18:47
Рубрика: Экономика

Похоронных агентов призовут к порядку

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
Единые требования к похоронным агентствам, кладбищам и собственно ритуальным услугам предполагается установить в ближайшие годы. Проектом Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, разработанным Минстроем, предусмотрены меры по регулированию похоронной отрасли.

Эксперты считают эти инициативы прорывом, поскольку уже много лет регулированием похоронных дел по сути никто не занимается. Сейчас организация похорон - вопрос муниципалитетов, у которых на это зачастую нет ни достаточных полномочий, ни средств. В сфере похоронного дела низкий уровень государственного и муниципального регулирования, отмечается в Стратегии. Это, в частности, дает возможность бесконтрольно работать в этой сфере недобросовестным предпринимателям. Кроме того, нет единых стандартов по стране. В разных городах разные требования к оформлению документов для погребения, часто оказываются услуги низкого качества, а их стоимость завышена.

В Иванове объяснили призывы к вакцинации от имени похоронных служб

К 2030 году, как предполагается проектом стратегии, должны быть законодательно установлены единые требования к агентствам ритуальных услуг, кладбищам, качеству услуг.

Регулирование отрасли должно быть передано от муниципалитетов региональным властям. Не у всех муниципалитетов есть финансовые и территориальные ресурсы для организации похоронного дела, говорит председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. "Люди справедливо обижаются, когда в их поселении возможности исполнения последнего долга перед умершими существенно хуже, чем в соседнем", - отмечает он.

Предполагается установить разрешительный порядок доступа на рынок ритуальным агентствам, определить требования к материально-техническому обеспечению служб, а также ввести контроль за их работой. "Удивительно, но сейчас можно предлагать услуги по захоронению, не имея прав на необходимое для этого место, в надежде договориться с кладбищем после получения заказа. Эта часть похоронного дела должна лицензироваться", - отмечает Шелищ. А вот в части изготовления и продажи гробов и ритуальных принадлежностей, услуг по подготовке могилы, уходу за ней, наоборот, надо устранять препятствия для добросовестной конкуренции. Реестр похоронных организаций должен определять и их количество, считает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. Если ритуальных агентств на рынке станет намного больше, это приведет к повышению цен на услуги, так как ежегодно в поселении умирает примерно одно и то же число людей, и на каждое агентство придется меньше заказчиков.

Кроме того, предполагается установить предельные цены на ритуальные услуги - подготовку и закапывание могил. Важно также установить адекватный размер пособия на погребение (сейчас оно иногда не превышает 6 тысяч рублей) и сделать так, чтобы компании за эти средства действительно выполняли работы, отмечает Родькин.

Предполагается создать электронные реестры похоронных служб, кладбищ, внедрять цифровые сервисы оформления документов. В недавнем распоряжении правительства о Национальном плане развития конкуренции регионам рекомендовано до конца 2025 года провести инвентаризацию кладбищ и создать реестры на региональных порталах госуслуг.

Фото: ФСБ РФ
Как не стать жертвой "похоронных мошенников"

Кроме того, появится возможность получения участков для семейных захоронений на платной основе. При этом важно, чтобы не вводилась плата за участки на уже существующих кладбищах, отмечает Родькин. "Спрос на резервирование мест для захоронений есть. Но все труднее найти участки в больших городах, где застройка плотная и мало тех, кто готов смотреть из своих окон на кладбище", - отмечает Шелищ.

О разработке нового закона о похоронном деле говорят уже около 15 лет, говорит Родькин. Однако ситуация стала меняться только в последние месяцы. В минстрое был создан отдел, занимающийся похоронами, о похоронной отрасли упомянуто в распоряжении правительства.

Минстроем разработан проект закона о похоронном деле, где закрепляются общие для всей страны принципы госполитики в сфере похоронного дела, сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. В пресс-службе правительства сообщили, что документ на доработке в заинтересованных органах власти.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное
Лавров раскритиковал США за неучастие в консультациях по Афганистану
Хинштейн: Кабмин поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов
В США зафиксировали новый вариант коронавируса
"Спартак" проиграл "Лестеру", ведя в счете 2:0
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию