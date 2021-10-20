Похоронных агентов призовут к порядку

Единые требования к похоронным агентствам, кладбищам и собственно ритуальным услугам предполагается установить в ближайшие годы. Проектом Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, разработанным Минстроем, предусмотрены меры по регулированию похоронной отрасли.

Эксперты считают эти инициативы прорывом, поскольку уже много лет регулированием похоронных дел по сути никто не занимается. Сейчас организация похорон - вопрос муниципалитетов, у которых на это зачастую нет ни достаточных полномочий, ни средств. В сфере похоронного дела низкий уровень государственного и муниципального регулирования, отмечается в Стратегии. Это, в частности, дает возможность бесконтрольно работать в этой сфере недобросовестным предпринимателям. Кроме того, нет единых стандартов по стране. В разных городах разные требования к оформлению документов для погребения, часто оказываются услуги низкого качества, а их стоимость завышена.

К 2030 году, как предполагается проектом стратегии, должны быть законодательно установлены единые требования к агентствам ритуальных услуг, кладбищам, качеству услуг.

Регулирование отрасли должно быть передано от муниципалитетов региональным властям. Не у всех муниципалитетов есть финансовые и территориальные ресурсы для организации похоронного дела, говорит председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. "Люди справедливо обижаются, когда в их поселении возможности исполнения последнего долга перед умершими существенно хуже, чем в соседнем", - отмечает он.

Предполагается установить разрешительный порядок доступа на рынок ритуальным агентствам, определить требования к материально-техническому обеспечению служб, а также ввести контроль за их работой. "Удивительно, но сейчас можно предлагать услуги по захоронению, не имея прав на необходимое для этого место, в надежде договориться с кладбищем после получения заказа. Эта часть похоронного дела должна лицензироваться", - отмечает Шелищ. А вот в части изготовления и продажи гробов и ритуальных принадлежностей, услуг по подготовке могилы, уходу за ней, наоборот, надо устранять препятствия для добросовестной конкуренции. Реестр похоронных организаций должен определять и их количество, считает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин. Если ритуальных агентств на рынке станет намного больше, это приведет к повышению цен на услуги, так как ежегодно в поселении умирает примерно одно и то же число людей, и на каждое агентство придется меньше заказчиков.

Кроме того, предполагается установить предельные цены на ритуальные услуги - подготовку и закапывание могил. Важно также установить адекватный размер пособия на погребение (сейчас оно иногда не превышает 6 тысяч рублей) и сделать так, чтобы компании за эти средства действительно выполняли работы, отмечает Родькин.

Предполагается создать электронные реестры похоронных служб, кладбищ, внедрять цифровые сервисы оформления документов. В недавнем распоряжении правительства о Национальном плане развития конкуренции регионам рекомендовано до конца 2025 года провести инвентаризацию кладбищ и создать реестры на региональных порталах госуслуг.

Кроме того, появится возможность получения участков для семейных захоронений на платной основе. При этом важно, чтобы не вводилась плата за участки на уже существующих кладбищах, отмечает Родькин. "Спрос на резервирование мест для захоронений есть. Но все труднее найти участки в больших городах, где застройка плотная и мало тех, кто готов смотреть из своих окон на кладбище", - отмечает Шелищ.

О разработке нового закона о похоронном деле говорят уже около 15 лет, говорит Родькин. Однако ситуация стала меняться только в последние месяцы. В минстрое был создан отдел, занимающийся похоронами, о похоронной отрасли упомянуто в распоряжении правительства.

Минстроем разработан проект закона о похоронном деле, где закрепляются общие для всей страны принципы госполитики в сфере похоронного дела, сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас он находится на рассмотрении в правительстве. В пресс-службе правительства сообщили, что документ на доработке в заинтересованных органах власти.