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20.10.2021 14:13
Рубрика: Общество

Впервые доказана польза медитации в борьбе со стрессом

Текст: Сергей Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые впервые доказали, что медитативные практики снижают в организме концентрацию кортизола, гормона стресса. В сборнике Psychosomatic Medicine, представлены объективные данные этой связи.

Фото: iStock
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В исследовании ученых из института когнитивных наук и мозга им. Макса Планка (Германия) участвовали 332 человека в возрасте примерно 41 года. 197 женщин и 135 мужчин в течение девяти месяцев шесть раз в неделю по 30 минут практиковали медитацию под руководством специалистов.

Для добровольцев были разработаны различные программы, включающие техники для тренировки концентрации, практики осознанного поведения, так называемые социально-когнитивные навыки, и умения отстраниться от своих мыслей.

Чтобы измерить уровень стресса участников 9-месячного исследования, нейробиологи каждые три месяца анализировали количество кортизола в первых трех сантиметрах волос.

Дело в том, что именно волосы, а не образцы крови позволяют проследить историю продолжительного стресса.

Концентрация кортизола в волосах может давать необходимую информацию для оценки стресса. Кортизол, биологически активный гормон, вырабатывается в стрессовых ситуациях. Его задача - помочь привести тело в состояние боевой готовности и мобилизовать энергию, чтобы справиться с проблемой. Однако если человек много и часто стрессует, это пагубно сказывается на состоянии организма. И чем дольше сохраняется стресс, тем больше в организме накапливается концентрация кортизола, и тем больше его становится в волосах. Они вырастают в среднем на один сантиметр в месяц. Таким образом, количество кортизола в волосах дает информацию о том, как долго человек стрессовал в разные периоды времени.

Фото: pixabay.com
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Спустя полгода после начала исследования ученые оценили уровень кортизола в волосах всех участников. Результат показал: уровень гормона в волосах испытуемых снизился на 25%, причем эффект усиливался со временем. Исследователи сделали вывод: только достаточно продолжительные тренировки приводят к желаемому эффекту в борьбе со стрессом. Интересно, что показатели не зависели от конкретных техник медитации - определяющим условием для преодоления хронического стресса были регулярность и продолжительность медитации.

Последние результаты были собраны на финише исследования. Концентрация кортизола у всех участников оставалась на стабильно низком уровне.

В целом исследователи пришли к выводу, что медитативные практики могут помочь преодолеть острые стрессовые ситуации и смягчить последствия при хроническом стрессе. "Существует множество заболеваний, включая депрессию, которые прямо или косвенно связаны с долговременным стрессом, - пишут авторы работы. - Мы должны превентивно работать над последствиями хронического стресса. Наши результаты показывают, что тренировки-медитации могут снизить общий уровень стресса у людей".

Общество Наука

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