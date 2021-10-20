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20 октября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. N 1710 г. Москва "О порядке определения платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями"

Опубликован 20 октября 2021 г.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить, что размер платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка пропорционально площади, занимаемой гаражом.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин