Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. N 1710 г. Москва "О порядке определения платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями"

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить, что размер платы за использование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка пропорционально площади, занимаемой гаражом.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин