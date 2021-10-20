Правительство прописало правила блокировки телефонов в тюрьмах

Правительство России в своем постановлении детально прописало правила блокировки сотовой связи в тюрьмах.

Гражданин начальник в течение 24 часов с момента, как ему стало известно о нелегальном звонке с территории казенного дома, должен принять решение о блокировке номера.

Затем документ будет направлен сотовым операторам, которые и должны отключить абонента.

Напомним, весной этого года был принят закон, обязывающий сотовых операторов блокировать мобильные телефоны заключенных по требованию Федеральной службы исполнения наказаний.

Новые правила позволяют отключать телефоны именно списком за сам факт того, что они работают за решеткой. Ведь держать при себе сотовый телефон заключенному запрещено. Без вариантов.

Блокировка будет производиться по письменному мотивированному обращению директора Федеральной службы исполнения наказаний, заместителя главы ведомства, а также начальников территориальных органов ФСИН. Чаще всего, безусловно, письма в сотовые компании будут направлять руководители территориальных управлений ФСИН. Директору же службы полномочия нужны на тот случай, если телефоны вдруг заговорят в каких-то казенных домах центрального подчинения.

Кстати, на недавней коллегии тюремного ведомства эксперты подчеркнули, что количество киберпреступлений, совершаемых из учреждений ФСИН, объективно снижается, а такое явление, как "зоновский кол-центр", отходит в прошлое. Ведь борьба с нелегальной связью за решеткой началась не вчера. Зона перестает висеть на телефоне.

Врио начальника Главного оперативного управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы Николай Васильев сообщил, что по состоянию на 1 сентября нынешнего года в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 38 тысяч 562 единицы средств мобильной связи. Это на 35,4 процента больше, чем было в прошлом году.

Однако, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, наряду с вырабатываемыми сегодня техническими решениями, которые позволят "закрыть" контур учреждений ФСИН, необходимо и дальнейшее ужесточение законодательства. Например: усилить наказание за доставку телефонов заключенным.

"Сегодня - максимальная санкция за такое деяние составляет 5 тысяч рублей безотносительно масштаба содеянного и рецидива. Иными словами, одних и тех же людей регулярно ловят за попытку "переброса", штрафуют на смешные 5 тысяч, и они идут на свой промысел дальше", - подчеркнул он.

По его мнению, необходимо ввести уголовную ответственность за повторную передачу средств связи в учреждения ФСИН. Ведь блокировка не будет моментальной. Лучше, чтобы телефон вообще не попал в зону.