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20.10.2021 18:24
Рубрика: В мире

Прокуратура: Саакашвили прибыл в Грузию в прицепе с молочной продукцией

Текст: Диана Ковалева
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну из Украины в трейлере с молочными продуктами. Об этом сообщили в грузинской прокуратуре.

"В рамках расследования МВД Грузии было выявлено, что 28 сентября примерно в 23:00 (22:00 по Москве) из Украины, из черноморского порта в порт Поти вошло судно "Вильнюс". С данного судна 29 сентября в 01:04 (0:04 по Москве) выехал автомобиль с прицепом SCANIA-трейлер, загруженный молочными продуктами, владельцем которого был Э.Ц. (Элгуджа Цомая, водитель - прим. ред.)... Затем в 01:47 (0:47 по Москве) Э.Ц. остановил автомобиль на территории порта Поти и подошел к задней двери автомобиля, откуда в 01:49 (0:49 по Москве) вышел Саакашвили, пересевший в кабину машины через правую дверь. Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии", - говорится в заявлении прокуратуры.

Фото: REUTERS
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То, что Саакашвили действительно приехал в трейлере, подтверждают видеозаписи в его личном телефоне.

Напомним, водитель трейлера Элгуджа Цомая, а также двое сотрудников порта Поти были ранее арестованы по делу о незаконном пересечении границы.

В Грузии Саакашвили задержали 1 октября. Там на него заведено несколько уголовных дел. В частности, он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В мире экс-СССР Грузия Михаил Саакашвили

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