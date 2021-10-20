Путин обсудил на президиуме Госсовета проект транспортной стратегии

Кабмин на одном из ближайших заседаний одобрит проект транспортной стратегии до 2030 года, включая прогноз до 2035 года, и до первого квартала будущего года подготовит план его реализации. Инвестиции в транспорт возрастут до 3,1 процента ВВП, а эффект от вложений может составить 160 трлн рублей к 2050 году. Это решения президиума Госсовета, который вчера провел президент Владимир Путин.

Ехать только на "зеленый"

"Будущие контуры отечественной транспортной системы надо определить с учетом новых технологических вызовов, экономических и социальных задач, планов развития регионов и страны в целом", - указал президент, подчеркнув важность создания конкурентоспособных транзитных коридоров. "И, конечно, нужно принимать во внимание глобальные тенденции в сфере транспорта, который во всем мире становится более экологичным, эффективным", - добавил он. "Обновленная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса", - подчеркнул Владимир Путин. "На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным, безопасным транспортным сообщением. Это требование прямо закреплено и в Конституции", - напомнил он.

Регионы при поддержке правительства подготовят свои планы развития транспортного сектора, продолжил президент, отметив, что по стране состояние и уровень развития транспортной инфраструктуры заметно отличается. "А нам важно именно повсеместно выходить на высокие стандарты в этой сфере", - пояснил он. То есть следует не только строить дороги и вокзалы, порты и пристани, но и содержать их достойно, своевременно и качественно ремонтировать, сказал Путин, призвав найти оптимальный баланс между расходами на новые стройки и содержанием инфраструктуры. "Чтобы у нас не получалось, как иногда бывает, мы разворачиваем новые и новые стройки, не завершая того, что уже начали. А деньги там пропадают на незавершенных объектах", - пояснил он.

"Транспорт во всем мире становится более зеленым, более экологически чистым", - констатировал президент. Вместо бензина и дизельного топлива начинают широко использоваться электричество, водород, другие низкоуглеродные источники, газ, перечислил он. Причем это касается и общественного транспорта, и грузоперевозок, и личных автомобилей. "В цене традиционного топлива заложен акциз - основная статья дорожных фондов, за счет которых ведется строительство и ремонт автодорог", - напомнил Путин. С помощью этого ресурса за 10 лет протяженность автодорог с твердым покрытием увеличилась на 400 тысяч км, приведены в порядок федеральные трассы, их доля в нормативном состоянии выросла с 39 до 85 процентов. И важно добиться таких же изменений и в части региональных и муниципальных дорог. "Очевидно, что смещение спроса в сторону экологически чистого топлива может повлиять на наполняемость дорожных фондов", - заметил при этом президент.

Еще Путин призвал к большей доступности перелетов малой авиации для граждан - это важно для отдаленных труднодоступных территорий. "Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах", - сказал он.

Пересадка на автобус требует субсидий

Одна из ключевых задач стратегии - развитие общественного транспорта, городского и пригородного сообщения. В этом году запущен новый кредитный инструмент для обновления общественного транспорта - в 12 регионах готовятся пилотные проекты, заметил Путин. "Важно, чтобы эти инициативы были привлекательны в том числе для частных инвесторов", - добавил он. "Правительству нужно предложить специальные подходы для поддержки инвестиций в общественный транспорт, включая прямые субсидии на погашение процентов по кредитам", - указал президент. И хорошо бы, чтобы не получилось, как по водоснабжению и водоотведению - некоторые губернаторы жаловались, что при передаче этих направлений в частные компании они не всегда выполняют обязательства, не развивают коллекторы и системы жизнеобеспечения, а то и за границу выводят, заметил он и попросил очень внимательно к этому отнестись при переносе таких схем на городской транспорт.

Обновленная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни граждан

Путин попросил кабмин утвердить проект стратегии на одном из ближайших заседаний, чтобы сразу началась практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств. И не позднее первого квартала 2022 года подготовить детальный план реализации стратегии - в прямом диалоге с руководителями регионов и ведущих отраслевых компаний. "Так же, в тесном контакте с регионами и деловыми объединениями нужно вести работу над крупнейшими системно значимыми проектами в сфере транспорта - как уже запущенными, так и теми, которые еще планируются", - указал он.

Когда пассажиры станут клиентами

"Планировать нужно самым тщательным образом: здесь просчеты недопустимы - вложения колоссальные, все должно быть гармонично, один проект должен гармонично дополнять другой и должна выстроиться таким образом транспортная стратегия", - заявил президент. "Все наши планы, проекты, программы в сфере транспорта должны преследовать главную цель - повышение качества жизни граждан, чтобы она была более комфортной и удобной", - напомнил он. "Нужно, чтобы каждый человек мог видеть, как, в какие сроки будут решаться значимые для него проблемы в сфере транспорта, а регионы четко понимали бы, какие инструменты они получат для обеспечения этих изменений", - заключил Путин.

Министр транспорта Виталий Савельев отметил ряд новых подходов в стратегии. "Ключевой принцип - это клиентоцентричность", - сообщил он. В центре внимания - потребитель. Стратегия впервые структурирована не по видам транспорта, а по категориям услуг, ее главным базисом стали инновации и мировой опыт. Введен механизм единой опорной транспортной сети. По словам Савельева, стратегия предполагает рост мобильности населения более чем на 80 процентов, а транспортный риск планируется снизить втрое. Предлагаются преференции для железнодорожного и водного транспорта как более экологичных видов, также планируется сокращение доли поездок на личных автомобилях. Совокупный эффект от реализации стратегии до 2035 года превысит 90 трлн рублей, ожидает министр.

"Мы закончили с регионами отбор первых проектов на 500 млрд рублей. Из них регионы приняли решение 89 проектов на 320 млрд рублей вложить в транспортную инфраструктуру", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Транспорт - самая востребованная и интересующая все регионы тема", - считает он. Министр финансов Антон Силуанов заметил, что всем хочется побольше денег на дороги, и заверил, что для правительства транспортная инфраструктура - приоритет. Дополнительно на трехлетку предусмотрено 600 млрд рублей "транспортных денег", сообщил он. И более триллиона рублей из ФНБ, большая часть инфраструктурных кредитов (из 500 млрд рублей). "Сейчас самое главное нам не перегреть этот сектор", - предостерег он. Чтобы не вызвать рост стоимости материалов. Еще один риск - регионы опять увеличат свой долг. В свою очередь, глава минпромторга Денис Мантуров сообщил, что нужно заменить парк региональных перевозок примерно на 70 процентов - около 320 единиц.

Грузы - под контроль

Выслушав всех выступающих, Путин подвел итоги. Но сначала привел конкретные примеры недочетов. За 15 лет портовые мощности выросли втрое, работает 67 морских портов, но только шесть из них загружены в полную мощность. Основной фактор, сдерживающий повышение конкурентоспособности отрасли, - отсутствие эффективной системы управления грузопотоками с применением цифровых технологий, сказал он. Решения не исполнены как следует. И это, как правило, комплексные проблемы. Так, в Калининграде на таможенное оформление уходит примерно 12 часов, а передвижение по региону грузов занимает всего два часа. "Результат - у наших соседей в морском порту Гданьск только перевозка с судна на судно увеличилась за 10 лет в 12 раз. Пусть они нам спасибо скажут за нашу нерасторопность и ненадлежащую организацию работы", - иронично заметил Путин.

Говоря про управление имуществом, президент указал, что с августа 2019 по ноябрь 2020 года одна из коммерческих компаний, которая арендует объекты инфраструктуры в морском порту Выборга, перечислила Росморпорту 21 млн рублей. А сама заработала 1,2 млрд рублей, в том числе за сдачу объектов в субаренду. "То есть ей отдали все за копеечки, она сдает все в субаренду и денежки зарабатывает, - возмутился он. - Если мы так будем хозяйствовать дальше, тогда никаких федеральных бюджетных денег и не хватит. Прав Силуанов абсолютно!"

Не все сделано и с точки зрения создания современной системы контроля за потоками грузов. "В том числе и в связи с тем, что отрасль не направила на эти цели необходимое финансирование", - пояснил Путин. "Только не говорите, что минфин не дал. Это приоритеты самой отрасли! - подчеркнул он. - Которые были не должным образом определены". Перейдя к инфраструктуре, президент сообщил, что износ основных фондов на Северном морском пути достигает 40 процентов. В некоторые порты вообще лет 30 денег никто не вкладывал, а то и больше, заметил он. Социально значимые грузы выгружаются на необорудованный берег, а рядом строится нефтяной терминал, привел пример Путин.