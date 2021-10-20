Путин поручил Минстрою "подставлять плечо" регионам в отопительный сезон

Министерство строительства и ЖКХ должно постоянно находиться на связи с регионами и помогать им в случае необходимости. Такое указание дал президент РФ Владимир Путин главе ведомства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

"Прошу внимательно следить за тем, что происходит "в реале", в жизни. Я понимаю, что основная часть ответственности в системе ЖКХ - в регионах, в муниципалитетах. Но тем не менее - правительство не должно самоустраняться, и ваше ведомство должно внимательно наблюдать за тем, что происходит на территории", - сказал Путин, обращаясь к Файзуллину.

"Если зима будет холодная, надо оперативно реагировать и в случае необходимости плечо подставлять и помогать регионам", - добавил он.

Президент также обратил внимание на показатели готовности к зиме, о которых министр сказал в своем докладе. А именно, что оборудование готово на 99,4%, а запасов топлива - 98,5% от требуемого количества. Глава государства распорядился довести эти цифры до "полного норматива". "И 0,6% в первом случае, и 1,5% во втором случае - это реальные вещи, за которыми стоят конкретные объекты, а значит - люди, которые живут в соответствующих условиях, или предприятия, работающие в регионах", - отметил он.